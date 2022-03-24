banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hamsi karaya vurdu!
Hamsi karaya vurdu!
Motorine öyle bir zam geliyor ki vatandaşın ağzı açık kalacak!
Motorine öyle bir zam geliyor ki vatandaşın ağzı açık kalacak!
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022

Battalgazi’de bağımlılıkla mücadele semineri

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 23 Mart Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele Günü kapsamında daha bağımsız bir nesil için seminer programı düzenledi. Bağımlılıklarla mücadelede alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak bağımlılıklarla mücadelede her zaman iş birliğine açık olduklarını söyledi.

MALATYA 24.03.2022, 11:46
Battalgazi’de bağımlılıkla mücadele semineri

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 23 Mart Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele Günü kapsamında daha bağımsız bir nesil için seminer programı düzenledi. Bağımlılıklarla mücadelede alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak bağımlılıklarla mücadelede her zaman iş birliğine açık olduklarını söyledi.

23 Mart Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele Günü’nde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Battalgazi Belediyesi ve Yeşilay tarafından özel bir seminer programı düzenlendi. Malatya Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gönüllü ve Paydaş İlişkileri Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Uzmanı İsmail Memiş, bağımlılık üzerine sözlü bir sunum gerçekleştirerek, teknoloji bağımlılığının sosyal yaşamı ne yönde ve nasıl etkilediğine dair önemli bilgiler aktardı. Bağımsız bir nesil yetiştirmede mücadelenin önemine vurgu yapan Memiş, dünyada ve ülkemizde artarak yaygınlaşan oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı, sanal ortam bağımlılıkları gibi teknolojik alt yapıya dayanan bağımlılıklar hakkında sayısal veriler paylaşarak, bağımlılıklarla mücadelede alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Düzenlenen seminere ValiAydın Baruş ile katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak bağımlılıklarla mücadelede her zaman iş birliğine açık olduklarına dikkat çekti.

Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Burak Ata, “Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin’in izniyle 5 Mart 1920’de İstanbul’da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulan Yeşilay, her daim milletimizin yanında olmuştur. Bugünde Battalgazi Belediyemiz ile birlikte Battalgazi’de güzel bir programa imza atıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bağımlılıklarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Tüm bağımlılıklarla birlikte teknoloji bağımlılığı konusunda da sosyal farkındalığı tesis etmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Güder, “Neslin ihyası, ülkenin ihyasıdır demektir. Neslimizi ihya ederken, her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Teknolojik bağımlılıkla ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Sosyal hayatın önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojik araçların dikkatsiz ve ölçüsüz kullanımında ortaya çıkabilecek endişe verici tabloya bakmalıyız. Teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkıp hayatın gayesine dönüşmesine müsaade etmemeliyiz. Çocuklarımıza ne kadar yakın olmamız gerektiğini çocuklarımıza verirsek, bağımlılıkla mücadele noktasında bu sıkıntıları azaltmış oluruz. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmak için ilçemizin dört bir yanında gençlik merkezleri oluşturup, spor tesisleri oluşturduk. Gençlik merkezlerimizde gençlerimiz ile uzmanlarımız eşliğinde yakından ilgileniyoruz. Yerel yönetimler olarak çözüm önerileri sunmak zorundayız. Bağımlılıklarla mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Öyle bir dönemdeyiz ki artık 1 yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar. Ailelerimize de buradan bir tavsiyem var; Bağımlılığı fark et fark ettir diyoruz. Aileler olarak çocuklarımız ile yakından ilgilenmeliyiz. Bağımlılıkla mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Yeşilay teşkilatımız çok köklü bir teşkilat”

Bağımlılıkla mücadele noktasında güzel bir programa imza atıldığını aktaran Malatya Valisi Aydın Baruş, “Battalgazi Belediyemiz ve Yeşilay Malatya Şubemizin düzenlemiş olduğu teknolojik bağımlılıkla mücadele programına hoş geldiniz. Yeşilay teşkilatımız çok köklü bir teşkilat. Osmanlı döneminden bize kalmış iki teşkilat var. Birisi Kızılay cemiyeti olan Hilal-i Ahmer diğer ise Yeşilay cemiyeti olan Hilal-i Ahdar. Toplumumuzun geleceği açısından Yeşilay cemiyeti çok önemli bir cemiyet. Yeşilay’ın mücadele ettiği 5 çeşit bağımlılık var. Bunlar alkol, tütün, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıdır. Bu bağımlılıklar insanı kendi kendine mahkum eden alışkanlıklar. Gençliği bağımlılığın esiri olmuş ve geleceğe dair hayaller kuramayan bir toplum bağımsızlığını elde edemez. Gençliği bunlardan kurtarabilirsek eğer bir ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı o zaman gerçekleşir. Yeşilay’ın gerçek bir özgürlük mücadelesi olduğunu her yerde vurgulayalım. Sizlerinde çabalarıyla geleceğimizi teminat altına alacağız. Bu mücadelemizi sadece Yeşilay değil hep birlikte yürüteceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19