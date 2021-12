Battalgazi’de anlamlı etkinlik

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık etkinliğine imza atıldı. Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören özel gereksinimli çocukların farklı gösteriler sunduğu program renkli anlara sahne oldu.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle “Hayata Gülümse” resim sergisi açıldı. Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören özel gereksinimli bireylerin kendi çektikleri fotoğrafların sergilendiği farkındalık etkinliği yoğun ilgi gördü. Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde Down Sendromlular Derneği üyesi çocukların kurduğu halk oyunları ekibinin folklor gösterileriyle başlayan etkinlik, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını konu alan duygusal videoların gösterimi ile devam etti. Eğlence ve sürpriz hediyelerin verildiği etkinlikte özel gereksinimli çocuklar ve aile bireyleri unutulmaz bir gün yaşadı. Birbirinden özel resim karelerinin sergilendiği ‘Hayata Gülümse Sergisi’nin açılışına; Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Denetim Kurulu Başkanı Yılmaz Konuk, Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

“Özel çocuklarımızın ellerinden çok güzel fotoğraflar çıktı”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Denetim Kurulu Başkanı Yılmaz Konuk, “Battalgazi Belediyemiz ve dernek olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında Engelsiz Fotoğraf Derneğinden gelen eğitmenlerimiz, özel çocuklarımıza fotoğraf çekim eğitimi verdiler. Özel çocuklarımızın ellerinden çok güzel fotoğraflar çıktı ve bu fotoğrafları sergiliyoruz. Projede bizden desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkanımız sadece 1 gün değil, 365 gün yanımızda”

Özel gereksinimli bireylerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Selim Karadağ, “Bir gün değil, yılın 365 günü yanımızda olan çok değerli başkanımız Osman Güder’e, Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir engel seçim değildir, kaderdir. İnancımız gereği hiçbir zaman kaderimize karşı çıkmıyoruz. Engelimizle barışık bir şekilde iyi işleri yapmak, toplumda bir iz bırakmak için çok çalışmak zorundayız. Bu güzel programa katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“En büyük engel sevgisizliktir”

Engelsiz bir Battalgazi için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu bir kez daha vurgulayarak, sadece 1 gün değil her gün özel gereksinimli vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Güder, “Önce insan’ diyen, insanı ‘yaratılmışların en şereflisi’ olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda özel gereksinimli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyor, bütün yatırım ve hizmetlerimizi özel gereksinimli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimize destek olmak amacıyla 2018 yılında bir merkezimiz faaliyete geçirildi. Merkezimizde sizlerle bizler el ele verirsek eğer tüm engelleri beraber aşarız. Bu kutlu anlayışla merkezimizin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Şuanda yaklaşık olarak 200-250 bireyimiz o merkezimizden yararlanmaktadır. Bu merkezimiz sadece Malatya için değil, bölgemiz için büyük bir avantaj. Merkezimizde birçok tedavi verilmektedir. Tüm insanlığımız adına engelsiz bir dünya diliyorum. Özel gereksinimli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar. Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Selim Karadağ kardeşimizde bunlardan birisidir. Özel gereksinimli bireylerimizi seviyor, onları baş tacı ediyoruz. Bugünde özel bireylerimiz çok güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza atmışlar. Yüreği kocaman olan bireylerimizin ellerine sağlık. Bu vesileyle tüm özel gereksinimli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

“Bu özel gününüz kutlu olsun”

‘Engel olma farkında ol’ sloganını hayatımızda uygulamak gerektiğinin altını çizen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle Battalgazi Belediyemizin tertiplemiş olduğu programda bir araya geldik. Bu program öncesinde katıldığım bir programdaki slogandan çok etkilendim. ‘Engel olma farkında ol’ sloganı. Bunu hayatımızın her alanında uygulamamız gerek. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan herkesin boynumuzun borcudur. Bu noktada Battalgazi Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Battalgazi Belediyemizin Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerimize çok ciddi manada katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Güder’e bu anlamda canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm özel gereksinimli bireylerimizin bu özel günü kutlu olsun” dedi.