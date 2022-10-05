Battalgazi’de ‘aile akademisi’

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Aile Akademisi’ programları çerçevesinde Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim ‘Eşler Arasında İyi Bir İletişimin Stratejileri’ başlığıyla verdiği konferansa katılım yoğun oldu. Katılımcıların salona sığmadığı konferansta Battalgazililer, Saliha Erdim’in aile içi iletişimin şifrelerini anlattığı sunumunu ilgiyle takip etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay startı verilen “Aile Akademisi” konferans dizisinin ikincisi, Uzman Aile Danışmanı, Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla gerçekleştirildi. Ailelere rehberlik etmek ve ailenin çocuk üzerindeki etkileri anlatmak amacıyla Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa katılım yoğun oldu. Programda sevenleriyle buluşan Yazar Erdim, ‘Eşler Arasında İyi Bir İletişimin Stratejileri’ başlığıyla aile içi iletişimin şifrelerini Battalgazililerle paylaşarak, huzurlu bir aile ortamı hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Sevenlerinin yoğun ilgisi altında sahneye çıkan Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim, toplum için ailenin önemi üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Ailenin çocuğun gelişimi ve düşünceleri üzerinde ciddi etki bıraktığını ifade eden Yazar Saliha Erdim, “Aile dünyaya gelmenin eşiği ve insan olmanın beşiğidir. Anneler babalar çocuklara davranış ve tavırlarıyla annelik babalık böyle olur örneği verirler. Anne babanın birbirine dili, yaklaşımı nasılsa çocuğun dilindeki ilk tek örnek budur. 7 yaşa kadarki çocuğun zihnindeki asıl anlam çünküdür. Ben böyle yaptım çünkü annem böyle dedi, ben böyle yaptım çünkü babam öyle yaşıyor. Çocuk sadece gördüğünü modeller. Bir akıl, muhakeme olgunluğu henüz gelişmemiştir. Çocuk 7 yaşını geçtiğinde beden büyümesine paralel olarak akıl da büyür. Akıl büyüdüğünde gördüğünü sorgular. Gerçek anlamda bilgi ihtiyacıyla sorgular. 7 yaşına kadar çünkü 7 yaşından sonra niçin? Özellikle de bu soru 10’lu yaşlardan sonra daha bariz olarak ortaya çıkar. Anne baba çocuğun aklını büyütür, duygularını olgunlaştırır, köklerinin derinlere inmesine zemin hazırlar” ifadelerini kullandı.

“Kendini bilen gençler yetişmesini istiyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de toplum yapısının sağlam zemine oturması için ailenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Battalgazi Belediyesi olarak aile akademisi adı altında her ay bir bilge, ilim, irfan sahibi misafirimizi ağırlıyoruz. Aile içi iletişim konusunu hocamızdan dinleyeceğiz. Biz aile içindeki iletişimi önemsiyoruz. Hocamız bizi ziyaret ettiğinde, ‘Birinci olarak çocuğa karakteri kazandıracak olan ailesidir, sonrasında çevresidir ve edineceği bilgiler sonrasında kişiliği oluşturur’ ifadesini kullanmıştı. Bizler de gençlerimizi önemsiyoruz ve onlara yönelik yatırımlar yaparak, kişiliği sağlam, duruşu olan, adaletten şaşmayacak, ahlaki değerlerini bilen, örfüne adetine uygun davranışlar sergileyen insanlar olmasına ön ayak oluyoruz. İlçemiz genelinde 5 tane gençlik merkezi inşa ettik. On binlerce gencimiz oralardan istifade ederek kendisini geleceğe hazırlıyor. Hocamızın bahsettiği çevresel etkinin gençlerimizin üzerinde olumlu etki bırakması için bizler bu yatırımları yapıyoruz. Kadınlarımız da toplumun üzerindeki etkisini bilerek kadınlarımız için Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ni kurduk ve onları destekleyerek istişare içinde olmalarını sağlıyoruz. İlçe genelin çalışmalar yaparken bu tür programlar düzenleyerek toplumun temel taşı olan aileyi sağlam zemine oturtmayı hedefliyoruz. Saliha Erdim Hocamıza ve katılım sağlayarak çok yoğun ilgi gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Güder, Erdim’e çeşitli hediyeler takdim ederken, büyük ilgi gören konferansının ardından Yazar Erdim sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirip, kitaplarını imzaladı.