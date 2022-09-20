Battalgazi’de 6 sokakta iyileştirme

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Yeni Hamam Mahallesini daha da canlı hale getirmenin yanı sıra ilçeye yakışır, temiz, düzenli ve diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla 6 sokakta yaklaşık 175 dükkanı içeren sokak iyileştirme çalışmalarına start verildi.

Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi’nin kalbi niteliğindeki Yeni Hamam Mahallesinde ki Küpçüler, Altınkayısı, Beypınar, Kasap Pazarı, Pınarçık ve Sabuncu Sokak’ta iyileştirme çalışmalarına start verdi. Etaplar halinde yapılacak olan ve ilk olarak Küpçüler sokakta startı verilen çalışmalar ile Yeni Hamam Mahallesindeki sokaklar hem canlı hale gelmesi sağlanacak hem de estetik bir görünüme kavuşacak. İyileştirme çerçevesinde birçok çalışmanın yapılacağı, toplam 35 bina ve 175 dükkanı kapsayan çalışmalar ile ilçeye yakışan bir çalışma daha yapılacak. Diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlanacak olan çalışmalar, esnaf ve vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.

“Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Medeniyetlerin Kalbi Battalgazi’de sokaklarımızı sağlıklaştırmaya devam ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak sokak sağlıklaştırması noktasında güzel çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Daha önce Yenihamam Mahallesi Aras Sokakta çalışma yapmıştık ve bu kez de diğer 6 sokağı içeren çalışmaların startını verdik. Bu çalışmalar ile sokaklarımız daha güzel ve nezih bir duruma gelecek. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Çalışmalardan esnaf da vatandaş da memnun

Sağlıklaştırma çalışmalarını esnaflar olarak memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Mehmet Ceyhan, “Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten Battalgazi’yi daha yaşanabilir hale getirdi. Kendisi büyük bir fedakarlık ile çalışıyor. Sokağımız ise bir düzen alıyor. 30 yıldır esnaflık yapıyorum ve bu sokaklarda bulunan iş yerlerinin ilk defa boyandığını gördüm. Biz kendisinden razıyız. Başkanımız, Malatya ve Battalgazi’ye değer katan bir başkan. Bu çalışma sokağımıza canlılıkta getirecek. İnsanlarımız buradan geçmeye korkuyordu ama şimdi gönül rahatlığıyla burada alışverişlerini yapacaklar. Esnaflarımız adına başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkan Vekili ve Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceylan ise “Battalgazi Belediyesi sağlıklaştırma noktasında Türkiye’de ve Malatya’da bir çığır açmıştır. Yenihamam Mahallesi ticari alan olan bir mahalle. İçerisinde, kayısıcıları, kasapları, ayakkabıcılar, bakırcıları, kuyumcuları, pamukçuları barındıran bir mahalle. Burası çok sayıda yerli yabancı turist konuk ediyor. Buranın canlı olması demek Malatya’nın canlı

olması demek. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in burası ile büyük gayretleri var. Çok geniş bir çalışma yürütülüyor. Bizler Battalgazi’de sadece biz değiliz, biz hep birlikteyiz. Bu noktada başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Alışveriş için Yenihamam Mahallesine gelen vatandaşlarda, yürütülen çalışmalardan dolayı Güder’e teşekkürlerini iletti.