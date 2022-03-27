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Battalgazi’de 4 bin 105 öğrenciye eğitim seti

“Gençlerle Sınav Maratonu” projesi ile üniversite hayali kuran öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına büyük katkı sunan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 105 öğrenciye ücretsiz Deneme Seti dağıtımını tamamladı.

MALATYA 27.03.2022, 11:16
Battalgazi’de 4 bin 105 öğrenciye eğitim seti

“Gençlerle Sınav Maratonu” projesi ile üniversite hayali kuran öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına büyük katkı sunan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 105 öğrenciye ücretsiz Deneme Seti dağıtımını tamamladı.

Eğitime verdiği desteği her yıl artırarak sürdüren Battalgazi Belediyesi, üniversite hedeflerine ulaşabilmek için çaba harcayan öğrencilere yönelik hayata geçirdiği “Gençlerle Sınav Maratonu” projesi ile ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 105 öğrenciye ücretsiz Deneme Seti dağıtımı gerçekleştirdi. Ocak ayında startını verilen proje ile ilçede üniversite hayali kuran 4 bin 105 öğrenciye, TYT deneme setleri hediye edildi. Çözerken öğreten, yeni tarz, yeni nesil üst düzey mantık ve muhakeme sorularından oluşan ve içerisinde 5 adet deneme testinin bulunduğu eğitim paketlerini alan öğrenciler, büyük takdir toplayan projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Güder duygusal anlar yaşadı

Düzenlenen müzikli program ile ilçedeki tüm okullarda eğitim setlerinin dağıtımı gerçekleştirilirken, son TYT deneme setlerinin dağıtımı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in mezun olduğu Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu’nda gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı programda öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Güder, gençlere öğrencilik yılları anılarını da paylaştı.

“Battalgazi’de örnek bir projeye imza atıldı”

Battalgazi Belediyesi’nin eğitime büyük destekler verdiğini aktaran Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Zekeriya Bozmaz, “Eğitim camiası olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayata geçirilen projeden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Hayata geçirilen proje ile öğrencilere eğitim desteği sağlanıyor ve bugünde okulumuzdaki öğrencilere hediyeleri takdim ediliyor. İlçemizde örnek bir çalışmaya imza atıldı. Bu örnek çalışmaya karşılık olarak sizlere de ders çalışmak düşüyor. Başkanımız eğitime büyük destekler verdi, vermeye de devam ediyor. Kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yüzünüzün güldüğünü görmek mutlulukların en büyüğü”

Battalgazi Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün güzel benim çok özel bir program oldu. Hem öğrencilerimize eğitim desteği sağlıyoruz hem de eski mezun olduğum okuldayım. Çok mutluyum, gururluyum. Bugünde sizlerle birlikte olmak ve sizin yüzünüzün güldüğünü görmek mutlulukların en büyüğüdür. Benim hayatımda en önemli şey sizlersiniz. Benim hayatımda en önemli şey eğitim, okumak, öğrenmek ve okuduklarımızla, öğrendiklerimizle vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı olabilmektir. İyi ki varsınız. Göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimiz için neler yapabiliriz? her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Hepinize sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımak gibi hepimizin ortak bir amacı var. Özellikle Türkiye’de kendi adından söz ettirecek bir Teknoloji İmam Hatip Lisesinin Malatya’ya kurulması gerek. Nasıl öğrenciler Fen Lisesi ve Anadolu lisesine girmek için çaba gösteriyorlar ise İmam Hatip Liselerine de o çabayı göstermeleri lazım. Bir şeyin değeri ona vermek ile artar. Bu noktada Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önemli bir uğraş veriliyor. Bizimde bu uğraşı Malatya’mızda ortaya koymamız lazım” ifadelerini kullandı.

“İlçemizde gençlerimize ciddi yatırımlar yaptık”

Battalgazi’de önemli gençlik yatırımlarına imza atıldığını da aktaran Başkan Güder, “Türkiye’mizde gençlerimize milyonlarca yatırımlar yapılıyor. Bölgemizde gençlerimize yapılan yatırımlar 300 milyon civarında. İnderesi’nde binlerce öğrencinin rahatça kamp yapacağı bir alanı inşallah inşa edeceğiz. Bölgemizde iki adet gençlik merkezi inşa atik, basketbol, futbol, voleybol sahaları inşa ettik. Tenis kortları oluşturduk. Olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Gençlik merkezlerimizin sayısını arttıracağız. Bunun yanında birçok gençlik faaliyetlerine imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Kanalboyu’nda kütüphane çalışmalarımız sürüyor. Bizim tek amacımız gençlerimiz başka kültürlerle kültürlenmesin, başkalarına imrenmesin. Gençlerimizin en büyük destekçisiyiz. Battalgazi Belediyesi olarak her alandaki yatırımda kısma yaparız ama konu gençlik olunca asla taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır” dedi.

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