Battalgazi’de 2022 sıcak asfalt serim yılı oldu

Malatya Battalgazi Belediyesi’nin ilçedeki muhtelif noktalarda sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce birçok noktada sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler Hanımınçiftliği Mahallesi’ndeki yol sorununu da büyük oranda çözdü. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2022 yılı bizim için asfalt yol yapım yılı oldu” dedi.

İlçenin gelişimi, değişimi için birçok noktasında çalışmalar yapan Battalgazi Belediyesi, yol konforunu arttırmak, ulaşımı sağlık bir hale getirmek amacıyla da yoğun çalışma gerçekleştiriyor. Talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt serimi yapan Battalgazi Belediyesi ekipleri, Hanımınçiftliği Mahallesi’ndeki yol sorununu da çözüme kavuşturdu.

Hanımınçiftliği Mahallesi Sıraselviler Caddesi ve Akanlar Sokak’ta 1,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıldı. Çalışmaları inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri Hanımınçiftliğinde sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyor. Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgesindeki altyapılarda ciddi sorun ve sıkıntıları gördük. Bölgede MASKİ ve doğalgaz çalışmaları yüzde 90’nın üzerinde bitti diye biliriz. Alt yapının bitmiş olduğu her yerde üst yapıyı da güzel bir hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Alt yapı çalışmaları uzun süreli yapılan çalışmalar. Bu süreçte vatandaşlarımızda ciddi sorun ve problemler yaşıyorlar. Problemler ortadan kalktı ve son noktayı asfalt çalışmasıyla koymuş olcağız. Hanımınçiftliği’nde oturan vatandaşlarımız sürekli yolla ilgi sorunları bizlere iletiyorlardı. İnşallah önemli bir yol aksını tamamlamış olacağız. 2022 yılı bizim için asfalt yol yılı olmuş oldu. Mahalle arasında evlerin yoğun olduğu ara sokaklar da kilit taşı çalışması yapıyoruz. Birçok mahallemizde çalışmalarımızı bitirdik. Devam eden çalışmalarımız da var. 2022’nin sonunda asfalt sorununun yüzde yüze yakın kısmını elden geçirip, sorunları ortadan kaldırmış olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, çalışmalarımız mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güder’e asfalt teşekkürü

Asfalt serimiyle tozdan kurtulduklarını ifade eden Mahalle sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, “Uzun zamandır yollarımız toz toprak içindeydi. Battalgazi Belediyemiz asfalt serimine başladı. Yine eski güzel yollarımıza kavuşacağız. Toz dumandan çocuklarımız perişan oluyordu. Osman Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bütün mahallelerimizde eksik kalan yerleri hızlı bir şekilde tamamlarız. Toz, toprak, çamur ortadan kalkar. Bu hizmetlerin devamını bekliyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Celal Küçükbirer de “Başkanımızdan Allah razı olsun. Tozdan dumanda, çamurdan artık mahvolmuştuk. Çok şükür yollarımız yapılıyor. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.