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Battalgazi’de 11 sokağa 3.5 milyonluk yatırım

İlçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kernek mahallesinde bulunan 11 sokakta 7 bin metrekarelik kaldırım ve 14 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışmasının startını verdi. Çalışmalar çerçevesinde toplam 3.5 milyonluk ulaşım yatırımı ilçeyle buluşturulacak.

MALATYA 10.05.2022, 09:54
Battalgazi’de 11 sokağa 3.5 milyonluk yatırım

İlçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kernek mahallesinde bulunan 11 sokakta 7 bin metrekarelik kaldırım ve 14 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışmasının startını verdi. Çalışmalar çerçevesinde toplam 3.5 milyonluk ulaşım yatırımı ilçeyle buluşturulacak.

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları üzerine 2019 yılından bu yana asfalt seferberliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı yol yapım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı çalışmalarla vatandaşların taleplerini hızla karşılayan ekipler, ulaşım yatırımları programında yer alan Kernek mahallesindeki 11 sokakta 14 bin metrekarelik sıcak asfalt ve 7 bin metrekarelik kaldırım çalışmalarının startını verdi. Çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayan ekiplerin bu hummalı çalışmaları, mahalle sakinlerinden de büyük takdir topladı. Çalışmalar çerçevesinde toplam 3.5 milyonluk ulaşım yatırımı ilçeyle buluşturulacak.

Başkan Güder, çalışmaları yerinde inceledi

Ulaşım yatırımları çerçevesinde geride kalan 3 yıllık zaman zarfında toplam 325 milyonluk büyük yatırımı ilçeyle buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı için talimatını verdiği Kernek Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdüründen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Titizlikle yürütülen çalışmaların tamamlanması ile vatandaşların daha konforlu ve kullanışlı yollara kavuşacağına dikkat çeken Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak insan odaklı yerel yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

“Kernek mahallemizin ayrı bir özelliği var”

Çalışmaların takdire şayan olduğunu aktaran Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, “Yaptığımız görüşmelerin ardından mahallemizde alt yapı çalışmalarının startı verilmişti. Çalışmalar doğrultusunda kablolar yer altına alındı. Battalgazi Belediyemizde şuanda asfalt ve kaldırım çalışması başlattı. Çalışmalardan memnunuz. Kernek mahallemizin ayrı bir özelliği ve mahallemize yakışır bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar takdire şayan çalışmalar. Vatandaşlarımızın kaldırımda daha rahat yürümesi içinde iki taraflı kaldırım çalışması yapılması planlanıyor. Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’mizde örnek çalışmalara imza atıyoruz”

Ulaşım yatırımlarında Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de bugüne kadar örnek çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Güder, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırma ve ilçemizi güzelleştirme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Adına türküler söyleyen ve geçmişiyle özdeşleşen Kernek Mahallemiz, en eski yerleşim yerlerinden biridir. Eski yerleşkeleri yenileme noktasında problemler yaşıyoruz. Alt yapılarında yenilenmesi bazı problemleri beraberinde getiriyor. Battalgazi Belediyesi olarak amacımız; mahallelerimizi, sokaklarımızı kültürümüzü kaybetmeden aslında uygun şekilde yenilemektir. Burada yaptığımız çalışmalar Kernek mahallemiz ile özdeşleşecek. Kernek mahallemizi güzelleştiriyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımız huzurlu ve rahatça gezebilecek. Hemşehrilerimizin her daim hizmetindeyiz. Bu tempo ile Battalgazi’mizde asfaltsız yol bırakmama hedefimiz var. Battalgazi’mize hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayacağımızı her zaman dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizde örnek çalışmalarıma imza atıyoruz. Yapılan hizmetler Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

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