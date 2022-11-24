Battalgazi Ziraat Odası’nın taşınacak iddiasına muhtarlardan tepki

Battalgazi Ziraat Odası’nın şehir merkezine taşınacağını iddia eden bir gurup mahalle muhtarı, duruma tepki göstererek bu yanlıştan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Battalgazi ilçesine bağlı Muhtarlardan tepki. Battalgazi Ziraat Odasının taşındığını iddia ederek tepki gösterdiler.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı bir gurup muhtar düzenledikleri basın toplantısı ile Battalgazi Ziraat Odası’nın kent merkezine taşınacağı haberlerine tepki gösterdi.

Muhtarlar adına konuşma yapan Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, Battalgazi Ziraat Odası’nın kent merkezine taşınma planının ilçedeki çiftçileri mağdur edeceğini ve bu nedenle yetkililerden bu konuda yardım beklediklerini söyledi.

Ziraat odasının ilçeden şehir merkezine taşınması durumunda çiftçilerin zorluk yaşayacağını ifade eden Adak, “Battalgazi Ziraat Odası eğer merkeze taşınırsa, çiftçiler zor durumda kalacak. Şehir merkezine bir evrak için gidip gelerek daha çok masraf ve zaman kaybı yaşayacaklar” dedi.

Battalgazi Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın’da tarımın yoğun olduğu bir ilçede ziraat odasının şehir merkezine taşınma fikrine karşı çıktıklarını belirterek, “Tarımın yoğun olduğu bu bölgede çiftçilerimiz ilçe tarım müdürlüğünün de burada olmasıyla beraber işlerini süratli bir şekilde hallediyorlar. Ancak Battalgazi Ziraat Odası’nın kent merkezine taşınması durumunda mesafenin uzak olması ile çiftçilerimiz mağdur olacak ve zaman kaybı yaşayacaklardır. Bu sebeple yetkililerin biran önce bir soruna bir çözüm bulması gerekiyor” diye konuştu.