Battalgazi, yeni imar yollarıyla daha da güzelleşiyor

Büyüyen ve gelişen Battalgazi’de yeni imar yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde bin 200 metrelik yeni imar yolu açarak, alt temel ve temel serim çalışması gerçekleştirdi.

Ulaşım yatırımları kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Battalgazi Belediyesi, gelişen ve her geçen gün daha da güzelleşen ilçede yeni imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla son olarak Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde bin 200 metrelik yeni imar yolu açarak, alt temel ve temel serim çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmaları, hem trafik ağının genişletilmesi hem de bölgede yapılacak olan yapılaşmalar için büyük önem arz ederken, çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi’nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.

“Hedefimiz geçen yılın üzerine çıkmak”

Battalgazi’ye güzel yarınlara hazırlamak için gecesini gündüzlerine kattıklarını aktaran Başkan Güder, “Battalgazi’miz gelişimi için gerekli olan yeni imar yolu açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız çalışmalarımızda gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Yolun medeniyet olduğunu biliyoruz. Yol, alt yapının ve üst yapının gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bir yerde eğer yol yoksa alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılamıyor. Battalgazi Belediyesi olarak bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan da yol yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 35 aylık zaman zarfında 85 kilometrenin üstünde yeni imar yolu açma çalışması gerçekleştirdik. Yeni imar yolu açmadaki hedefimiz, geçen yılın üzerine çıkmak olacak. Ulaşım yatırımları kapsamında 325 milyonluk yatırımı ilçemizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda gece demeden gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.