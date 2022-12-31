Battalgazi Yaşam Merkezi’nde yıl sonu etkinliği

Battalgazi Belediyesi Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yılın son gününde merkezde gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli bireyler üyelere mini bir konser sundu. Eğlenceli vakit geçiren Yaşam Merkezi üyeleri, bugüne özel gerçekleştirilen çekilişe de katılarak güzel vakit geçirdiler.

Birçok spor ve yaşam kategorisinde üyelerine hizmet veren Battalgazi Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen yıl sonu eğlencesi türküler ile son buldu.