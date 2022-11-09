Depreme dayanıksız olması nedeniyle 2020 yılında yıkılan Battalgazi Öğrenci Yurtlarının yerine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in gayretleri sonucunda 200 seyirci kapasiteli Çok Amaçlı Kapalı Spor salonu ve Yarı Olimpik Yüzme havuzunun yer aldığı “Battalgazi Spor Kompeksi”nin startı verildi.

Çöşnük Mahallesinde 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından hasar alarak büyük tehlike arz eden ve 2020 yılının Mart ayında kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilen Battalgazi Öğrenci Yurtları’nın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 200 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun yer alacağı Çok Amaçlı Battalgazi Spor Kompeksi’nin yapımına başlanıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yoğun gayretleri sonucunda kazandırılacağı bildirilen Spor Kompleksi’nde ilk kazma vurulurken, Türkiye’nin aydınlık yarınları gençler için bir gençlik yatırımı daha ilçeyle buluşturulacak. Başkan Güder, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte proje alanında incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, yaklaşık 40 milyonluk bu dev yatırımın Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Çok önemli bir yatırım daha Battalgazi ile buluştuğuna dikkat çeken Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Gençlik yatırımlarıyla ön plana çıkan Battalgazi ilçemize bir yatırım daha yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Battalgazi Belediyemiz ve Milletvekillerimizin destekleriyle çok amaçlı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunu gençlerimizde kazandırıyoruz. Kompleksimizin temelini atıldı ve kısa süre içerisinde tamamlayarak gençlerimizin istifadesine sunmayı hedefliyoruz. Bu spor alanının gençlerimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gurur verici gençlik yatırımlarına imza atıyoruz”

2019 yılından bu yana Battalgazi’de gurur verici Gençlik ve Spor yatırımına imza attıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Milletvekilimiz Ahmet Çakır ve il Müdürümüz ile birlikte eski Battalgazi Erkek Yurdunun yerine kazandırdığımız gençlik yatırımını inceliyoruz. Malatya nüfusunun yoğunca kullanıldığı bir ilçe ve Medeniyetin Kalbi olmamız sebebiyle Battalgazi’yi geliştirmek, dönüştürmek ve güzelleştirmek bizim görevimiz. İlçemiz tarihi ile ön plana çıkan kadim bir ilçemiz. Gençlik ve spor yatırımlarıyla da adından söz ettiren bir konuma geldik. Gençlik demek gelecek demektir. İnsanlar geleceği için yaşar. Gençlere yapılan tüm yatırımlar bizleri heyecanlandırır. 300 binin üzerindeki nüfusuyla Türkiye’nin birçok alanında en önemli ilçesi olan Battalgazi’mizdeki gençlerimizi önemsiyoruz. Önemsediğimiz içinde yatırımlarımızda her daim gençlik yatırımlarımızı ayrı bir noktaya koyuyoruz. Güzel bir projenin startı verildi. Projenin yakın takipçisiyiz. Gençlerimiz için büyük hedeflerimiz var. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’de gençlik yatırımlarında çok iyi noktada”

Başkan Güder’in ilçede gençlik yatırımlarına ayrı bir önem verildiğini aktaran Milletvekili Çakır, “Bu alanda daha önce Battalgazi Öğrenci yurtlarımız vardı. Depremden zarar görmesi nedeniyle yıkımı gerçekleşmişti. Takibi yapılan süreç içerisinde bu bölgenin bir Yaşam Merkezi eksiği olduğu ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in de yoğun gayretleri sonucunda Spor Kompleksinin startı yapılması kararlaştırıldı. Bu proje Battalgazi’nin değerine daha da değer katacak. Merkezi bir alanda ve ulaşımın kolay olması sebebiyle bu spor kompleksi Battalgazi’nin gözdesi olacak. Malatya’da 180 bin civarında eğitim çağında öğrencimiz var ve bu yaz döneminde bu gençlik yatırımlarından yararlanan 70 bin üzeri gencimiz vardı. Gençlerimizin gelişimi açısından büyük önem arz eden bu yatırımlar her zaman önceliğimiz olmalı. Battalgazi Belediyemiz bu önceliği yaptığı yatırımlarla ortaya koyuyor. Çok güzel yatırımlara imza atıyor. Bu anlamda başkanımıza teşekkürlerimi iletiyor, bu kompleksin Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.