Battalgazi meclisi, kasım ayı olağan toplantısı tamamlandı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı Olağan Toplantısının 1.oturum 2.birleşiminde bir araya gelerek, 7 gündem maddesini görüştü. Toplantı sonunda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’ye Huzur evi ve Gençlik Merkezi’nin yapılacağı müjdesini verdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirilen 2.birleşim ile tamamlandı. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak 1.birleşimin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 7 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ise ilgili komisyona havale edildi.

Toplantıda, Battalgazi Belediyesi’ne ait Arslantepe Personel A.Ş’nin kayıtlı sermayesi 1 milyon 500 bin TL arttırılırken, alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Bitüm ve Muhtelif yol yapım malzemesi alımı ve Yaya kaldırımı, Kilit taşı ile Taş duvar yapımı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e toplam 20 milyon liralık kredi kullanma yetkisi verildi.

“Malatya’mıza neler yapabileceğimizi masaya yatırdık”

Toplantı sonrası meclis üyelerine Ankara ziyaretleri hakkında kısa bir bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’de göreve geldikten sonra gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için her bölgemize yatırım ve hizmet götürme gayreti içinde olduk. Ankara’da yapmış olduğumuz ziyaretler sonunda Malatya’da gençlik kampının çok önemli olduğunu sayın bakanımıza aktardık. Spor tesisi yapımı noktasında 150 milyon destek sözü aldık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı da ziyaret ettik. Yine Malatya’mıza ve Battalgazi’mize neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Malatya’mıza Gençlik Merkezi ve Huzur Evi yapılacak. Daha öncesinde Yeşilyurt Bölgesi için karar kılınmış ama yaşanan teknik sıkıntılardan dolayı bütçe bakanlığa geri iade edilmiş. Yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni bir Huzur Evi ve Gençlik Merkezi’mizi inşallah Battalgazi’mize yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile de görüştük. Özellikle Tekstilkent Projesi konusundaki çalışmalarımızı ve bazı sıkıntılarımızı bakanımız ile paylaştık. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Eskimalatya’daki sanayi bölgesi içinde bir çalışma yapacağız. Aldığımız kararlar Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık ayı Olağan toplantısı 1 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.