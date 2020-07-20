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Battalgazi Mahallesi’ne kreş müjdesi

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜDER VE DİĞER YETKİLİLER, BATTALGAZİ MAHALLESİ SAKİNLERİ İLE MUHTARLIK BİNASININ ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ.

MALATYA 20.07.2020, 17:25
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Battalgazi Mahallesi’ne kreş müjdesi

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler eşliğinde Battalgazi Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki günlerde mahalleye yapılması planlanan kreşin müjdesini de verdi.

Covid-19 salgını nedeniyle mahalle toplantılarına ara veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Mahallesi sakinleri ile muhtarlık binasının önünde bir araya geldi. Mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, birim müdürlerine sıkıntıların çözümü için talimat verdi. Başkan Güder, mahalle sakinlerine bir de kreş müjdesi vererek, “Bu bölgede çalışan insanlarımızın çocuklarının ihtiyaçlarını giderme adına bir kreş çalışmasına da başladık” dedi. Başkan Güder’e düzenlenen mahalle toplantısında AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve başkan yardımcıları eşlik etti.

“Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız”

Toplantı öncesi söz alan Battalgazi Mahalle Muhtarı Mehmet Arıkboğa, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımıza ve Milletvekillerine mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyanın yaşadığı pandemi döneminde mahallemize ilk defa bir siyasetçi geldiği için gurur duyduk. Depremde de aynı şekilde sizler bizim yanımızda yer aldınız. Yine bizleri ziyarete geldiler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler sizin için varız”

Geleneksel olarak düzenlenen mahalle toplantılarına pandemiden dolayı ara verdiklerini hatırlatan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Malumunuz üzere tüm Dünya bir pandemi süreci yaşadı. Alınan tedbirlerle bu süreçte iyi bir sınav verdik. Bizlerde doğal olarak pandemiden dolayı mahalle toplantılarımıza bir süre ara verdik. Yaklaşık üç aydır böyle programlar yapmıyorduk. Ama inşallah bununla birlikte Battalgazi Mahallemize gelmiş olduk. Bundan sonra her hafta bizim Battalgazi bölgesinde muhtarlarımızı ziyaret edip birebir istişare edip muhtarlarımızla birlikte sorunları Milletvekillerimize ve Başkanımıza bildirerek, sorunun çözümü için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Bizler sizler için varız. İnşallah AK Parti’nin 18 yıllık iktidar sürecince milletle el ele vererek bu döneme geldi” şeklinde konuştu.

“Yatırımlarımızı yaparken istişare yapıyoruz”

Battalgazi için yapılan tüm yatırımları istişare ile yaptıklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi yeni imar uygulamalarının olduğu bir mahallemiz. Buradaki imar uygulamalarına bazı itirazlar vardı. Bu itirazları sonuca kavuşturarak, yeni kuşak yolumuzu buradan geçireceğiz. Bu bölge Battalgazi’nin yeni yapılan alt merkezlerden bir tanesi olacak. Bizler ilçemiz için yapılacak olan tüm yatırımlarımızda vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile istişare ediyoruz. Bu yönüyle sürekli muhtarımızla istişare halindeyiz. Müteahhitler bu bölgede özellikle kentsel dönüşümü gerçekleştirme adına ciddi uğraş veriyorlar. Bizde o dönüşümün sağlanması için elimizden gelen belediye olarak katkıyı sunuyoruz. Bilindiği üzere Malatya da bir deprem ve hemen akabinde tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptığımıza canı yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Malatya’ya geldi ve gençlerimizle birlikte kendisini karşıladık. Bizlerde bakanımızdan bu bölgelere gençlerimizin istifade edeceği sportif alanlar olmasını

talep ettik. Bu bölgede çalışan insanlarımızın çocuklarının ihtiyaçlarını giderme adına bir kreş çalışmasına da biz başlattık. Kısa zamanda inşallah bu bölgeye bu çalışmamızı kazandırmış olacağız. Bu konuda siz desteklerinizi bizden esirgemiyorsunuz. Ankara’ya geldiğimizde sorunları bakanlıklara ve gerekli yerlerde taşımamıza bize katkı sunuyorsunuz. Allah razı olsun hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Battalgazi belediyemiz her daim sizlerin yanında olmuştur”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Battalgazi Mahallesi bizim için önemli. Battalgazi’nin kalbi olan mahallelerinden birisi ve buranın hem imarının hem de dönüşümünün Battalgazi’nin gelişimi için önemli olduğunu başkanım biraz önce izah etti. Allah razı olsun kendisinden bu konuda titiz ve duyarlı bir çalışma yürütüyor. Bu duyarlılık neticesinden de inşallah ortaya çıkacak neticelerinde sizlerin hayrına olacağını da inanıyoruz. Biz istiyoruz ki; bu mahallelerimiz özellikle kamusal anlamda hem yeni yatırımları çekebilmek için yerler oluşturulabilsin hem de kendi içerisinde dönüşerek insanlarımızın yaşam standartlarını daha da fazla ya çıkartalım. İşte Melekbaba’da biliyorsunuz mükemmel bir spor kompleksi kuruyoruz. İnşallah onun futbol sahalarıyla, spor sahalarıyla, tenis kortlarıyla, açık ve kapalı spor alanlarıyla gençlerimizin de imkanlarını değerlendirebileceği hizmetler sunuyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzunu da bu bölgeye kazandırıyoruz. Belediye Başkanımız Osman Güder’in gayretiyle bu hizmetler sunuluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim. Battalgazi Belediyemiz her daim sizlerin yanında olmuştur. Biz, buraya sizleri dinlemeye geldik. Sizlerle hasbihal edip sizlerin bizlere ileteceği sorunlar ve öneriler ve çözümler varsa bunları sizden almak bizim boynumuzun borcu. Ben hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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