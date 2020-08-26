Battalgazi futbol sahası yenilendi

Malatya’nın Battalgazi İlçesi futbol sahası, yenilerek eksikleri giderilip hizmete sunuldu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, eksikleri bulunması nedeniyle faaliyette olmayan Battalgazi İlçesi futbol sahasının yenilerek sporseverlerin hizmetine sunulduğu belirtilerek, “Battalgazi İlçe Merkezinde bulunan daha önce atıl durumda olup müsabaka oynanmayan futbol sahası baştan sona yenilendi. Doğal çim yüzeyli olan sahası yeniden yapılıp sentetik çime dönüştürüldü. Seyirci tribünü, çevre tel örgüsü, sporcu soyunma odaları hakem soyunma odaları baştan sona yeniden yapılarak modern bir hale getirilerek Amatör spor kulüplerimizin, sporcularımızın, çevre okullarımızın ve bölge halkımızın hizmetine girmiş durumda hayırlı olsun” denildi.