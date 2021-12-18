Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iç dekorasyon sürüyor

Malatya’da eski Devlet Hastanesi yerine yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi’nde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğu bildirildi.

Vali Aydın Baruş, yapımı devam eden 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Baruş, burada İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve yüklenici firma yetkililerinden hastane ve inşa süreci hakkında detaylı bilgiler aldı. Malatya’nın sağlık merkezi ihtiyacına binaen ihale edilen ve Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde yaklaşık 60 bin 500 metrekare arazi üzerinde 32 bin 500 metrekare olarak inşa edilen hastanenin yapımı devam ediyor. Kaba inşaatının bittiği hastanenin iç dekorasyonu devam ediyor. Tıbbi cihazların da yakın zamanda getirilmesi bekleniyor. Fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğunu belirten yüklenici firma yetkilileri, hastane yerleşkesi ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Toplam 1301 mahalden oluşan yerleşkede, 20 adeti ortak kullanım alanı olurken, kalan 999 adeti A blokta, 258 adeti B blokta, 24 adeti Teknik Merkez binasında bulunuyor.

Yeni hastane binasında 67 adet poliklinik ve artı 7 acil poliklinik toplam 221 tek kişilik hasta odası, toplam 14 çift kişilik hasta odası,36 adet yoğun bakım hasta yatağı, 352 hasta yatağı, 11 palyetif hasta yatağı olmak üzere toplam 363 hasta yatağı mevcut. Hastanede 12 ameliyat salonu da yer alacak.

Binanın "B blok" olarak belirtilen kısımnda ise hastanenin değişik sağlık birimlerinin yer aldığı ifade edildi.