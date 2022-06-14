Battalgazi Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

Açılış için gün sayan Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bölge mahalle muhtarları ve esnafları memnuniyetlerini dile getirerek, hastanenin açılışında emeği olanlara teşekkür ettiklerini söylediler.

Devlet Hastanesinin Haziran ayı içerisinde açılacağını belirten mahalle muhtarları ve esnaflar hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Malatya Battalgazi Devlet Hastanesinin Haziran ayı içerisinde açılacağını beklediklerini belirterek, “Bugüne kadar hastanemizin temelinde, proje safhasında, gerekse yapım safhasında emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Hastanelerin bulunduğu alanlar iş gücü anlamında esnaflarımıza olumlu etki yapmaktadır. Devlet hastanesi kapandığı zaman gerek Zafer Mahallesinde gerek Fırat Mahallesinde ve bölgedeki iş yerleriyle evlerde fiyat anlamında düşüşler yaşandı. Devlet hastanesinin tekrardan açılmasıyla bölgede ticaret ve ekonominin canlanması sağlanacak. Bu canlanma hepimize yansıyacaktır. Bölgeye kamuda çalışanların gelmesiyle bölgede ahenk ve huzurda etkilenecektir. Bölgeyi olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

Battalgazi Devlet Hastanesinde açılış için artık son aşamaya gelindiğini belirten Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç, “Hastanemiz bölgeye değer katacaktır. Biz hastanemizin tekrardan yapılması için çok çaba gösterdik. Bütün muhtar arkadaşlarımızla beraber çok gayret gösterdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a elinden gelen çabayı göstererek hastanemizin yerinde kalmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru da yaptığı açıklamada, “Hastanemiz bölgemize hayırlı olsun. Muhtar arkadaşlarımızın hastanemizin yapılmasına emeği çok. Hastanemiz kaldırıldığında tepki koyduk, geldiğinde de seviniyoruz” şeklinde konuştu.

Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner de Devlet Hastanesinin bölgeye ve Malatya geneline değer katacağını ifade ederek, “Ev sahipliğini Fırat Mahallesinin yaptığı, Battalgazi ilçemize ait 103 mahallenin bulunduğu ortak alan olan Battalgazi Devlet Hastanemiz yakın zamanda açılacak. Hastanemiz bölgemize ve ilimize hizmet verecek. Hastane sağlık sektöründe hizmet vereceği gibi çevreye de büyük katkıları olacak” dedi.

Bölge esnafı ise hastanenin uzun süredir yıkılmasından dolayı esnaf olarak zorluklar çektiklerini, hastanenin tekrardan yapılması için emek sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından tekrardan yapıldığını bölgenin yolları ve çevresi Başkan Gürkan tarafından daha da iyi hale getirileceğine inandıklarını söyledi.