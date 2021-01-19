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Battalgazi Belediyesi’nin kar mesaisi devam ediyor

Malatya geneli iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara vermeden devam eden Battalgazi Belediyesi, özellikle gece yoğunlaşan kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürdü.

MALATYA 19.01.2021, 14:29
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Battalgazi Belediyesi’nin kar mesaisi devam ediyor

Malatya geneli iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara vermeden devam eden Battalgazi Belediyesi, özellikle gece yoğunlaşan kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürdü.

Battalgazi Belediyesi ekiplerinin kar mücadelesi aralıksız devam ediyor. İki gündür devam eden ve dün gece saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı sonrası yeniden teyakkuza geçen Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçedeki tüm mahallelerde, caddelerde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşlerinde görevli 500 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, olası aksilikler yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına 29 iş makinesiyle ilçenin her noktasında hızlı bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin bu çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Ekiplerin gece çalışmalarını inceledi

Karla mücadelesini sürdüren ekiplerin Başharık Mahallesi’ndeki çalışmalarını inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekiplere kolaylıklar dileyerek, tatlı ikramında bulundu. Rahmeti zahmete çevirmemek için ekiplerin 7/24 sahada olduğunu vurgulayan Başkan Güder, ilçedeki vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadığının da altını çizdi.

“Çalışmalar çok hızlı bir şekilde yapıldı”

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık da, “Kurak geçen bir mevsim yaşıyorduk. Ama rabbimiz kar bereketi bizlere gönderdi ve bizleri sevindirdi. Bununla beraber hayat devam ediyor. Özellikle çocuklar yolların temizlenmesini istemiyordu. Karla doyasıya oynamak istiyorlardı, hasretlerini gidermek istiyorlardı. Bunla beraber hayat devam ettiği için de sokaklarımızın, yollarımızın ulaşıma açılması gerekiyor. Acil durumlar olur, hastası olanlar var, tedavi görenler var. Burada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve tüm personeline yol açma ve tuzlama çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir tarafta sokak temizleme çalışmaları devam ederken, tuzlama aracı da sokaklara girmiş oldu. Başarılı çalışmaların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kar temizleme tuzlama çalışmalarının zamanında yapıldığını ifade eden Nurettin Uzala isimli vatandaş, “Çok güzel çalışmalar yaptılar. Bundan fazla da çalışma olmaz zaten. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de teşekkür ederim. Bu hizmeti kimse yapmıyor. Sabah kar vardı ama yolları hemen açtılar, yollar silindi. Osman Güder Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bünyamin Alışık isimli bir çocuk da karın tadını doyasıya çıkarmak istediğini belirterek, “Belediyemiz keşke yolları temizlemeseydi, doya doya karla oynasaydık. Kar yağdı bizde savaş yaptık, kar topu oynadık. Kardan adam da yapacağız. Osman güder başkanımız çok iyi bir başkan onu da çok seviyoruz. Başkanım buyurun evimize gelin, kartopu oynayalım” şeklinde konuştu.

Başkan Güder: “Ekiplerimizin karla mücadelesi aralıksız devam ediyor”

Karla mücadelede tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye’nin dört bir tarafında başlayan kar yağışı Malatya’mızda devam ediyor. Kış mevsiminde kışı yaşamak lazım. Tarımsal ürünlerin gelişimini tamamlaması için kar yağışının olması mutlaka gerekli. Temenniniz ve duamız bundan sonraki süreçte, bol yağışların olması ve su sıkıntılarının yaşanmamasıdır. Kar yağışının önceki gün başlamasıyla tüm ekiplerimiz hazır durumda ve çalışmalarını sürdürüyor. Bizde bu akşam ekiplerimizi ziyaret ettik. Tüm araçlarımızla sahadayız ve ekiplerimiz birçok noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz nöbetteler. Şuan dağ köylerinin ara yollarında bazı kapalı yollarımız varsa dahi, ekiplerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Şuana kadar bize her hangi olumsuz bir haber veya şikayet gelmedi. Ekiplerimiz ile sahadayız. Ekiplerimiz her noktaya hızlı bir şekilde müdahale ediyor. İlçemizdeki vatandaşlarımız sabah mağduriyet yaşaması için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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