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Battalgazi Belediyesi’nin festivalde açtığı standa yoğun ilgi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlediği ‘Tam Bana Göre Festivali’nde yer alan Battalgazi Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden gençler keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, gençleri düşünerek hizmet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.

MALATYA 20.11.2021, 13:20
Battalgazi Belediyesi’nin festivalde açtığı standa yoğun ilgi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlediği ‘Tam Bana Göre Festivali’nde yer alan Battalgazi Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden gençler keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, gençleri düşünerek hizmet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali’nde açılan stant festivalde en dikkat çeken stantlardan biri oldu. Ankara’da Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti. 16 Kasım’da başlayıp 21 Kasım’da sona erecek olan festival kapsamında spor turnuvaları, ücretsiz konserler, atölyeler ve söyleşiler gibi pek çok etkinlik yer aldı. Battalgazi Belediyesi de açtığı stantla festivalde yer aldı.

Stanttaki aktiviteler dikkat çekti

Battalgazi Belediyesi standı, festivalin açıldığı ilk gününden beri gençlerin akınına uğrarken, stantta robotik kodlama, eşleştirme oyunu, bilgi çarkı, 360 sanal gözlük, hatıra köşesi, ebru sanatı, hat sanatı, çömlek atölyesi yer aldı. Çeşitli hediyelerin de verildiği stantta Battalgazi ilçesinin tescilli ürünü olan haşhaşlı dut pestili, dut kurusu, kayısı çekirdeği ve kayısı çeşitleri ikram edildi. Standı ziyaret eden başkent sakinleri, farklı aktivitelerle keyifli zaman geçirirken, yöresel ürünlerin tadına bakma fırsatı buldu.

Standı ziyaret eden gençlerden Başkan Güder’e teşekkür

Standı ziyaret eden Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasını İlişkiler son sınıf öğrencisi Alihan Keleş, Battalgazi Belediyesi standını çok beğendiğini ifade ederek, “Ankara Sincan’dan geldim. Burada birçok farklı stant var ama Battalgazi Belediyesi’nin açtığı stant muhteşem olmuş. Tam gençlere göre muhteşem etkinlikler yer almış. Mesela siber yazılım örnekleri var burada. Bunlar da bizim gençler olarak ilgilimizi çekiyor. Devir sosyal medya devri ve sadece şu fotoğraf çekmek için konulan hatıra köşesi bile muhteşem olmuş. Bu standı bizlerle buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum, çok sağ olsunlar” dedi.

Tuğba Tıraş isimli ziyaretçi de, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve burada faydalı bilgiler anlatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Standı ziyaret ederken keyif aldık. Farklı etkinlikler var ve bu etkinlikleri yapmak da izlemek de çok keyifliydi” ifadelerini kullandı. Ankara Elvankent’ten festivale gelen Eren Koç da, “Festival alanını gezerken Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları gördüm. Sayın belediye başkanımız Osman Güder beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Hem gençlik anlamında hem de kültürel anlamda güzel ve örnek alınacak çalışmalar yapmış. Belediyecilik anlamında gönül belediyeciliğini ele aldığı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Battalgazi Belediyesi’yle tanıştığım için mutlu oldum. Stantta çalışanlarla tanıştığım için çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

Zehra Gençtürk isimli genç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yaptığı güzel çalışmalar için teşekkür ederek, gençliğin her zaman Başkan Güder’in yanında olduğunu ifade etti.

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