Battalgazi Belediyesi’nin anneler günü yarışması sonuçlandı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel olarak organize edilen “Hayatı Eve Sığdıran Annem ve Ben” konulu özel video yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, video yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim ederek, tebrik etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde Battalgazi’de binlerce vatandaşa destek veren Battalgazi Belediyesi, içerisinde bulunduğumuz korona virüs sürecini bir nebzede olsa unutturmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü’ne özel ödüllü video yarışması düzenledi. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmanın, ödül töreni düzenlendi. 19 Nisan Pazartesi günü başvuruları başlayan ve 9 Mayıs Pazar günü başvuruları sona eren yarışmada dereceye girenlere, ödüllerini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim ederek, tebrik etti. Müzik, Mutfak ve Resim-Küçük dokunuşlar kategorisinde düzenlenen, Malatya Valiliği Basın Yayın Müdürü Halil İbrahim Kılıç, İnönü Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Kılınçer, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu Müdürü Gül Karataş ve Resim Öğretmeni Beyza İnan’ın ise Jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada; birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın ve üçüncü olan yarışmacıya ise kol saati hediye edildi.

3 kategoride 10 yarışmacı dereceye girdi

Özel Gereksinimli Çocuklar, Fatma-Sümeyye Aktürk, Sibel-Muhammed Eymen Şekerci, Yeliz-Berkcan Bereket, Mutfak Kategorisinde, Zehra-Muhammed Yusuf Emül, Sultan-Kübra Gündüz, Canan-İkranur Nalçacı ile Saime-Emir Yılmaz, Resim-Küçük Dokunuşlar, Rüya-Mehmet Baran, Fatma-Ceyda Sarıbaş, Tezcan-Ada Sarcan, Müzik Kategorisi, Özün-Melike Zantur, Medine-Zeynep Akı ve Meryem-Asaf Ekinci dereceye girmeyi başardı.

“Annelik çok ulvi bir makamdır”

Battalgazi Belediyesi’nin birçok sosyal etkinliğe imza attığının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Düzenlenen bu anlamlı etkinlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Yarışmaya katılan ve dereceye giren yavrularımızı ayrıca kutluyorum. Annelik çok ulvi bir makam. Bu tür etkinlikler aile içi kaynaşmayı ve dayanışmayı bir kat daha artıran etkinliklerdir. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Ailelerimize karşı saygı ve sevgiyi hiçbir zaman eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“Bu tür güzel ve anlamlı etkinliklerimizi sürdüreceğiz”

Battalgazi Belediyesi olarak pandemin gölgesinde kutlanan Anneler Günü için bir farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Varlıklarıyla her zaman güç bulduğumuz annelerimiz, yaşam boyu bizlere yol gösterici olmuştur. Emeği sevgiye, umudu gerçeğe dönüştüren annelerimiz her zaman hoşgörünün, fedakârlığın, sevginin ve sabrın sınırsız kaynağı olmuştur. Bir Hadis-i Şerifte ’Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ diye buyrulmaktadır. Tükenmeyen sevgi pınarı olan annelerimiz sadece bu güne mahsus değil yaşadığı sürece ona hürmet saygı ve sevgi ve onlara öf bile demeden bir hayat geçirmektir. Annemin şahsında tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Bugün ayakta durup, başarılı oluyorsak bu annelerimiz sayesinde. Sevgisini ve emeğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başımızın tacı tüm annelerin ellerinden öpüyor, günlerini kutluyorum. Bizim başımızın tacısınız. Battalgazi Belediyesi olarak pandeminin gölgesinde kutladığımız Anneler Günü için farkındalık amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Pandemiden dolayı çok fazla katılımla programlarımızı gerçekleştiremiyoruz. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluklarımızdan bir tanesi de hayatı eve sığdırmaktı. Süreç içinde Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın talimatıyla, bir dizi tedbirler alındı. Bu tedbirlerle birlikte çocuklarımız, babalarından çok anneleriyle vakit geçirdi. Şükürler olsun ki annelerimizin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi sonucunda, salgınla etkin bir mücadele ortaya koyduk. Bu mücadeleyi ortaya koyarken Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde yavrularımızın aileleriyle geçirdikleri bu hoş zamanlarını kaydedip, günlerini kutlamalarını istedik. Yarışmamızın bugün sonucu açıklanıyor. Bana göre yarışmanın kazananı, tüm yavrularımızdır. Yavrularımızı tebrik ediyorum. Yarışmaya ilgi gayet büyük oldu. Battalgazi Belediyesi olarak bu tür güzel ve anlamlı etkinliklerimizi her zaman sürdüreceğiz” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Büyük ilgi gören etkinliğin önemine değinen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Öncelikle her hafta güzel bir etkinliğe imza atan Battalgazi Belediyemizi tebrik ediyorum. Battalgazi’de her 10 günde bir farklı ve güzel etkinliklere imza atıyor. Bu yarışmada Anneler günü için hazırlanmış özel bir program. Gayet güzel ve başarılı bir yarışma olmuş. Çocuklarımız aileleriyle birlikte evde çektikleri videolarla yarıştılar. Çok beğendim. Tebrik ediyorum. Bizler önemi büyük bu tür programlara katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eminim her video birbirinden güzeldir. Korona virüs bize bu süreçte bize çok büyük şeyler öğretti. Bazı şeylerin değerini bilmek gerek. Annelik yüce bir makamdır. Annelerimiz bizlerin aynı zamanda öğretmenleridir. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Günleri kutlu olsun” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Belediye Başkan Yardımcıları ve aileler katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Program çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.