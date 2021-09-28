Battalgazi Belediyesi’nden yapılandırma uyarısı

Battalgazi Belediyesi, yapılandırma da son başvuru tarihinin 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona ereceğini hatırlatarak, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi borçları yapılandırmasından faydalanmaları için vergi mükellefi vatandaşlara çağrıda bulundu.

Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7326 sayılı, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması" hakkındaki kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmalarını hatırlattı. Mükellefler, 2-6-9-12-18 aylık taksit imkanlarından faydalanabilecektir. Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak. Peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yİ-ÜFE oranında ayrıca yüzde 90 indirim sağlanacak. Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin yapılandırma başvurusunda bulunan mükellefler, ilk taksitleri ise 1 Kasım 2021 Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekmektedir. Öte yandan diğer taksitlerin ödeme günlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılandırma işlemlerine başvurmak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi hizmet binası ve vilayet parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye uygulaması üzerinden de başvuruda bulunabilecek. Battalgazi Belediyesi’ne olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, www.battalgazi.bel.tr adresinden geçmiş borç bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek.