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Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük destek

Eskimalatya’nın Sağlık Merkezi ihtiyacını gidermek için kolları sıvayan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’da mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait olan 5 dönümlük alanı, 2 katlı Sağlık Merkezi yapımı için imzalanan protokol ile Sağlık Bakanlığı’na devretti.

MALATYA 13.01.2021, 14:43
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Battalgazi Belediyesi’nden sağlık yatırımına büyük destek

Eskimalatya’nın Sağlık Merkezi ihtiyacını gidermek için kolları sıvayan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’da mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait olan 5 dönümlük alanı, 2 katlı Sağlık Merkezi yapımı için imzalanan protokol ile Sağlık Bakanlığı’na devretti.

Eskimalatya’da bulunan mevcut Semt Polikliniğinin ihtiyaca cevap verememesi ve vatandaşların sağlık alanında kaliteli hizmet alabilmesi için harekete geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, meclis kararıyla Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediyesi’ne ait olan 5 dönümlük alanı, 2 katlı Sağlık Merkezi’nin yapımı için Sağlık Bakanlığı’na devretti.

Protokol imzalandı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı başkanlığında Battalgazi Belediyesi’nde bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Sağlık İl Müdürü Recep Bentli arasında ‘Sağlık Merkezi Yapım Protokolü’ imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde bulunan 5 dönümlük alan üzerinde kurulacak içerisinde ise Genel Cerrahi Polikliniği, Kadın Doğum Polikliniği, Çocuk Polikliniği, Dahiliye Polikliniği, Radyoloji Polikliniği, Kurak burun boğaz Polikliniği, Göz Polikliniği, Ortopedi Polikliniği ve Acil bölümünün de yer alacağı kapsamlı bir Sağlık Merkezi yapılacak.

Alanda incelemeler yapıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sağlık İl Müdürü Recep Bentli ve Mahalle muhtarlarıyla birlikte Sağlık Merkezi’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Sağlık Merkezi’nin yapımının 2021 yılı yatırım bütçesine alınarak onay beklediğini ve Eskimalatya’nın bir sorununun daha çözüme kavuşacağını belirten Başkan Güder, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Güzel bir hizmetin Eskimalatya’ya kazandırılacağının altını çizen Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, “Battalgazi Belediyesi tarafından yaklaşık 5 dönümlük alan Sağlık İl Müdürlüğüne tahsis edildi. Şuan ki polikliniğimiz yetersiz ve elverişli değil. Zaruretten orda kalmak zorundaydılar. Malatya’ya ve ilçemize hitap edecek bir sağlık binası yapılacak. Güzel bir hizmet olacak. Hanımınçiftliği, Orduzu, Hatunsuyu ve Baskil bölgelerini kapsayan bir hizmet. Başta Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Sağlık İl Müdürü Recep Bentli, ise "Yer tahsisini gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Eskimalatya’da Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bir semt polikliniği 10 yıldır burada fakat kirada hizmet veriyor. İnşallah güzel bir sağlık merkezimizi ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın yatırım programına yazdırdık. 2021 yılında onaylanırsa çok daha güzel bir merkez buraya yapılacak ve Eskimalatya halkına hizmet vermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz”

Battalgazi’nin yarınlarının çok daha güzel olacağının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizin belirlenen ihtiyaçlarını karşılamak için merkezi hükümetler ve yerel yönetimler olarak canla ve başla çalışıyoruz. Hizmetlerimiz dur durak bilmiyoruz. İşimiz gücümüz vatandaşlarımıza hizmet etmek. Çalışmalarımızda dur durak bilmiyoruz. Malumunuz eski yerleşim yeri olan Eskimalatya’mız da birçok mahalle istifade ediyor. Burada bulunan semt kliniğimizin de ihtiyaca cevap vermiyordu. Çalışma koşulları uygun değildi. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın önerileri üzerine Eskimalatya’mıza bir sağlık merkezinin kazandırılması için kolları sıvadık. Eskimalatya genel olarak sit alanı ve yapılaşmaya müsait alan çok yok. Bu sit alanının içerisinde belediyemize ait 5 dönümlük bir alan vardı. Battalgazi Belediyesi olarak biz bu alanı Sağlık Bakanlığımıza ve Sağlık İl Müdürlüğümüze tahsis ettik. Protokolünü imzaladık. Milletvekilimiz Hakan Kahtalı beyefendi ile Sağlık İl Müdürümüzün takipleriyle yatırım bütçesine alındı. İnşallah onay geldikten sonra 2021 yılı içerisinde Eskimalatya’ya yapılacak yeni sağlık merkezimiz vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin yarınları çok ama çok güzel olacak” ifadelerine yer verdi.

"Sağlık alanında dünyaya örnek oluyoruz”

Sağlık alanında dünyaya örnek olduklarının dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Eskimalatya’yı geçtiğimiz aylarda bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Burada bulunan polikliniğin yetersiz olduğunu vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermediğini öğrendik. Polikliniğin başka bir yere taşınması uygun değildi. İlçede bir alanın yer tahsisinin yapılması gerekiyordu ki, buraya güzel bir merkez yapılabilsin. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de sağ olsun, mülkiyeti Battalgazi Belediyemize ait olan bir yeri imzaladığımız protokolle sağlık bakanlığına devretmiş olacak. Taşın altına elini koydu. Bu anlamda göstermiş oldukları gayretten dolayı kendilerine kıymetli Osman Güder başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Sağlık alanında dünyaya örnek oluyoruz. Sağlıkta gerçekten dünyadaki en önemli merkezlerden biri haline geliyoruz. Özellikle pandemi döneminde baktığımızda sağlık alanında ne kadar yol almış olduğunu görüyoruz. Malatya’mızda hali hazırda devam eden 300 yataklı Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Allah nasip ederse 3-4 ay gibi bir zamanda da büyük bir oranda tamamlanmış olacak. Eskimalatya’mıza da inşallah bu yerin tahsisi ile beraber yapılacak olan yeni Sağlık merkezimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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