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Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde ilçedeki binlerce vatandaşa destek veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, salgın sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebileceği “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek.

MALATYA 05.02.2021, 11:21
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Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde ilçedeki binlerce vatandaşa destek veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, salgın sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebileceği “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek.

Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, içerisinde bulunduğumuz korona virüs süreciyle birlikte insanların değişen yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, sınırlanan sosyal çevrelerindeki bakış açılarını ve iletişim biçimlerini görsel sanatlar yoluyla ifade edebilmelerine destek olmak amacıyla, 3 kategoride “Penceremden Pandemi” konulu resim yarışması düzenlenecek. Ortaokul, Lise ve Yetişkinler kategorisinde düzenlenecek olan resim yarışmasının başvuruları 5 Şubat 2021 tarihinde başlarken, 12 Mart 2021 tarihinde ise başvurular son bulacak. 18 yaş üzeri tüm sanatseverlerin de katılımına açık olacak olan yarışmaya, resmi ve özel okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de ücretsiz olarak başvuru yapabilecek. Yarışmaya katılanların seçtikleri bir tema üzerinden yaptıkları resimleri belirtilen tarihler arasında Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru formu ile birlikte bir adet eserlerini elden veya kargo ile teslim edebilecek. Resim yarışmasının ödül töreni ise 22 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler

Battalgazi Belediyesi jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren yarışmacılar çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Ortaokul kategorisinde; birinci olan yarışmacılar Bisiklet, ikinci olanlar Tablet, üçüncü olan olanlar ise Akıllı saat hediye edilecektir. Lise kategorisinde; birinci olan yarışmacılar Bisiklet, ikinci olanlar Tablet, üçüncü olan olanlar ise Akıllı saat hediye edilecektir. Yetişkinler kategorisinde ise birinci olan yarışmacıya 1500 TL, ikinci olan yarışmacıya 1000 TL ve üçüncü olan yarışmacıya 500 TL hediye verilecek.

Sanatseverlere davet

Yarışma hakkında kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Korona virüs salgını eğitim sisteminde ve çocukların sosyal yaşamlarında birçok değişikliğe sebep oldu. Hastalıkla mücadele sırasında yaşanan olumsuzluklardan biraz uzaklaşmak ve hayata umutla bakmak için çocuklar ve yetişkinlerimizin hayal gücüne ve renklerine ihtiyacımız olduğunu düşünerek böyle bir yarışma düzenlemek istedik. Sanatsever çocuklarımız ve yetişkinlerimiz, düzenlemiş olduğumuz penceremden pandemi konulu yarışmamıza eserleri ile katılacaklar. Malatya’da ve Battalgazi’deki tüm öğrencilerimizi ve yetişkinlerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.
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