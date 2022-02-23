Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü bilgi yarışması

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak amacıyla ödüllü bilgi yarışması düzenliyor. 14-18 yaş arasındaki gençlerin katılım sağlayacağı 3 bin TL ödüllü bilgi yarışması rekabet dolu anlara ev sahipliği yapacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak, gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak amacıyla ödüllü bilgi yarışmasının startını verdi. 14-18 yaş arasındaki gençlerin katılım sağlayabileceği ve 3 kişiden oluşacak grupların yarışacağı yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin 250 TL ve üçüncüye bin 500 TL para ödülü verilecek. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan bu özel yarışmada başvurular, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen veya 0552 956 95 93 numaralı iletişim numarasını arayarak yapılacak. 22 Şubat’ta başlayan başvurular, 31 Mart’ta ise son bulacak. Genel Kültür, Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Güncel konular ve Spor alanlarında soruların sorulacağı bilgi yarışması, rekabet dolu anlara ev sahipliği yapacak.

“Geleceğimizin teminatı gençlerimizi davet ediyorum”

Yarışmanın içeriği ve hangi amaçla yapıldığına dair bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Toplumun ulusal değerlerini ön planda tutarak milli duyguları güçlendirmek, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı adına bu yarışmayı tertip ediyoruz. Ödüllü Bilgi Yarışmamıza başvurularımız başladı. 14-18 yaş arası gençlerimize hitap eden yarışmamıza tüm gençlerimizi davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum. Yarışmada 3 kişiden oluşacak gruplar, kendi aralarında birer takım kaptanı belirleyecekler. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçemizin tarihi ve kültürel yönüyle bolca bilgi birikimi sunan bir yapısı var. İlçemizin kültürel, sosyal ve tarihi yapısını içerisinde barındıran ve birçok alanda özenle hazırlanan soruları cevaplandıran gençlerimiz, soruları çözerken hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Bilgisine güvenen geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizi bu anlamlı yarışmamıza bekliyoruz” dedi.