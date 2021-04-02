Battalgazi Belediyesi’nden kitapseverlere anlamlı hediye

Battalgazi Belediyesi, kitabı sevdirme ve okuma alışkanlığını kazandırmak için ‘Kütüphaneler Haftası’ etkinlikleri kapsamında 500 kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Gençlik yatırımları kapsamında ilçede yaptığı ve yapacağı yatırımlarla büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, bu etkinlik kapsamında kitapseverlerden de özel teşekkür geldi.

‘57. Kütüphaneler Haftası’ kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Hürriyet Parkı’nda ‘Bize Her Yer Kütüphane’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, gençler parka oturarak kitap okurken, Battalgazi Belediyesi etkinlik kapsamında programa katılan ve parkta bulunan vatandaşlara okuma alışkanlığını kazandırılmak için 500 kitap hediye etti. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler için ayrı ayrı hazırlanan kitaplar, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval tarafından gençlere armağan edildi. Başkan Vekili Kırçuval, özelliklere gençlere bol bol okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kitapseverlerden Başkan Güder’e özel teşekkür

Kitap hediyesini Fatma Kılıç isimli bir kitapsever, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileterek, “kitap dağıtılması çok güzel oldu. Okuma alışkanlığını kazandıracağını, faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonra da devamı gelir” dedi.

Ramazan Koçbey isimli başka bir kitapsever, “Bende kitabımı aldım. Emek verenlerin eline sağlık. Programda kitap desteği sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da ciddi bir kitap okuma alışkanlığının olduğunun altını çizen Murat Çakmak isimli vatandaş ise “Düzenlenen bu etkinliğin Malatya’mızda kitap okuma ile ilgili ciddi bir ses getireceği kanaatindeyim. Bende Türkçe öğretmeniyim. Bu tür etkinliklerin artması, öğrencilerde okuma ile ilgili gelişim süreçleri dikkate alındığında gerçekten katkı sağlıyor, öğrencilerin okuma hevesini arttırmış oluyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür programların her zaman devam etmesini temenni ediyorum” ifadesinde bulundu.

Mehmet Melih Çoban isimli bir başka vatandaş da, “Gençlik merkezinin üyesi olarak buraya katıldım. İnsanı güçlü kılan şey bilgidir. Ne kadar bilgili olursan o kadar aranan kişi olursun. Kitap okumak güzel ama özellikle bizim neslimiz sosyal medyaya yöneldi. Halbuki kitap okumak gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet 6 yaşında hafız olmuş. Bizim de o yolda ilerlememiz lazım. Neslimiz devletimize ne katabilir diye baksalar bence daha mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Noğay, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman, Gençlik Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay katıldı.