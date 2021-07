Battalgazi Belediyesi’nden 10 kilometrelik sathi kaplama çalışması

‘Yol medeniyettir. Yol hayattır’ mottosuyla hareket eden Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı programı içerisinde yer alan Üzümlü Mahallesi’nde 10 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Yaptığı hizmetlerle daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2021 yılı programı içerisinde yer alan Üzümlü Mahallesinde 1.ve 2.sathi kaplama çalışmasının başlatılması talimatını verdi. Başkan Güder’in talimatıyla harekete geçen Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam 900 bin TL maliyetli 10 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. İlçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla Üzümlü mahallesinde yoğun mesai ortaya koyan ekiplerin bu çalışması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Başkan Güder’e hizmet teşekkürü

Hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten mahalle sakinlerinden Mehmet Daşkıran, “Taleplerimizi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ilettikten sonra yapılan incelemeler sonunda mahallemizde çalışmalar başladı. Allah razı olsun, yolumuz çok güzel oldu. Battalgazi Belediyesinin yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmalar tamamlandı. Çok teşekkür ediyorum. Ancak bu kadar güzel olabilirdi. Kötü durumda mahalle yolumuz tamamlandı. Battalgazi’de hizmetlerin durmadığına hepimiz şahidiz. Böyle hizmetleri takdir etmek gerekir. Yapılan bu özverili çalışmalardan dolayı Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımızı mesai kavramı gözetmeden sürdürüyoruz”

Battalgazi’yi şanına, tarihine, kültürüne layık bir metropol ilçe konumuna getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Güder, “2023 yılına kadar asfaltsız yolumuz kalmayacak dedik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda mesai kavramı gözetmeden sürdürüyoruz. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşerimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesidir. Battalgazi’yi şanına, tarihine, kültürüne layık bir metropol ilçe konumuna getirmek için çalışmalarımı sürdüreceğiz demiştik ve öylede yapıyoruz. Battalgazi’de her koşulda halkının hizmetinde olan bir belediye var” dedi.