Battalgazi Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Malatya Battalgazi Belediyesi’nde görev yapan KHK’lı 811 daimi işçi statüsünde çalışanı yakından ilgilendiren, ücret ve sosyal hakları iyileştirecek 2022-2024 Toplu İş Sözleşmesi, Battalgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalandı. 2 yıl 6 ay geçerli olacak olan toplu iş sözleşme ile işçiler maaşlarına yüzde 89 oranında zam alırken, diğer sosyal haklarında eklenmesi ile bu oran yüzde 100’e ulaştı.

Battalgazi Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri yüzde 100’lük bir zam ile sonuçlandı. Battalgazi Belediyesi’nde görev yapan KHK’lı 811 daimi işçi statüsünde çalışan belediye işçisini yakından ilgilendiren ve 1 Temmuz 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini içeren 2,5 yıllık Toplu İş Sözleşmesi, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri arasında imzalandı. Karşılıklı atılan imzaların ardından işçiler, maaşlarında yüzde 89 oranında zam aldı. Sosyal hakların eklenmesi ile yüzde 100’lük bir zam alan işçiler büyük sevinç yaşadı.

Sosyal hakların eklenmesi ile zam yüzde 100’e ulaştı

Tüm ücret ve sosyal yardımlara her 6 ayda bir enflasyon oranında zammın da yapılacağı toplu iş sözleşmesi ile işçiler maaşlarına yüzde 89 oranında zam alırken, diğer sosyal haklarında eklenmesi ile bu oran yüzde 100’e ulaştı. Battalgazi Belediyesi’nde imzalan Toplu İş Sözleşmesi ile ücret ve sosyal hakları iyileştirilen işçilerin 20 günlük ikramiyeleri de yükseltildi. İşçiler, sosyal haklar çerçevesinde birinci yılda 27 ve ikinci yılda ise 32 günlük ikramiye hakkı kazandı. Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, TİS görüşmelerinde emekçilerin alın teri ve emeğine sahip çıkan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Alın terini kutsal gören başkanımıza teşekkür ediyoruz”

İmza töreninin ardından konuşan Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Bugün Battalgazi Belediyesi’ndeki işçi arkadaşlarımızın toplu sözleşmesinde imza günü. Bu imza öncesi Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in direktifiyle ciddi bir komisyon çalışması oldu. Bugün çalışmalarımızı tamamladık. Battalgazi Belediyesi personelleri her ayın başında maaş aldıkları için ilk sözleşme Battalgazi Belediyesi’ne nasip oldu. Başkanımız ile yaptığımız görüşmede 800’ün üzerindeki personelin toplu sözleşmesini imzaladık. Tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Battalgazi Belediyemiz, Doğu’nun incisi ve burada çok güzel hizmetler yapılıyor. Bu hizmetler yapılırken her bir işçimizin ayrı ayrı alın teri ve emeği var. Değerli Başkanımız Osman Güder’de personelin bu alın terini ve emeği boş görmedi ve onların alın

emeklerinin karşılığını hak ettiği gibi toplu iş sözleşmelerine yansıttı. Ciddi bir zam yapıldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan sözleşmemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Personellerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor”

Alın teri ve emeğin önemli olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmet-İş Sendikamız ile birlikte 811 personelimizin toplu iş sözleşmesini imzaladık. İmzalanan bu sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm Dünya’da yaşanan ekonomik kriz bizi de etkiledi. Bu ekonomik sıkıntıların yanı sıra yaşanan sıcak ve soğuk savaşların olması Dünya insanını olumsuz etkiledi. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şunu ifade etti: ‘Oluşan ekonomik sıkıntılar karşısında hiç kimseyi çaresiz bırakmayacağız, onlara destek olacağız’ demişti. Yapmış olduğu çalışmalarda her zaman bu yönde oldu, olmaya da devam ediyor. Bizlerde yerel yönetimler olarak çalışanlarımızı mağdur etmeme ve onların koşullarını iyileştirme adına elimizdeki tüm imkanlarımızı seferber ettik. Belediye bizim yuvamız. Çalışanlarla beraber bu evi bu yuvayı beraber paylaşıyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde en alt seviyedeki işçimize yüzde 89’luk bir zam yaparak, maaşını 8 bin 73 lira yaptık. Tabi tüm personellerimizi gruplara ayırdık. Söylediğim rakam en alt gruptaki personelimizin maaşı. Şuanda asgari ücret 5 bin 500 lira. Bizde böyle bir zam ile çalışanlarımızın elini rahatlatmayı yeğledik. Personellerimiz her şeyin en iyisini ve güzelini hak ediyor. İmzaladığımız sözleşmenin Battalgazi Belediyemize ve personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.