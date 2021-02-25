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Battalgazi Belediyesi’nde ‘muhtarlarla hizmet ve gönül buluşmaları’ başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları’ kapsamında ilçede görev yapan 18 mahalle muhtarını Battalgazi Belediyesi’nde konuk ederek, muhtarların taleplerini dinledi.

MALATYA 25.02.2021, 17:01
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Battalgazi Belediyesi’nde ‘muhtarlarla hizmet ve gönül buluşmaları’ başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları’ kapsamında ilçede görev yapan 18 mahalle muhtarını Battalgazi Belediyesi’nde konuk ederek, muhtarların taleplerini dinledi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları’ kapsamında ilçedeki 18 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Battalgazi’ye gerçekleştirilen yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler veren Başkan Güder, “Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Muhtarlarımızla birlikte Battalgazi’mizi bir adım daha nasıl ileri götürebilirizin çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

Battalgazi’ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Çamurlu mahallesi, Beydağı, Karagöz, Fırıncı, Hacıhaliloğluçiftliği, Tokluca, Gülümuşağı, Yeniköy, Yenice, Bulutlu, Hisartepe, Pelitli, Tanışık, Alhanuşağı, Düzyol, Bahri ,Yaygın ve Üzümlü Mahalleleri muhtarlarına sine vizyon gösteri eşliğinde bilgiler veren Başkan Güder, hizmet ağını daha iyi yönetebilmek ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesini sağlamak için muhtarlar ile istişareye önem verdiklerini belirtti.

“Çok verimli geçen bir toplantı oldu”

Muhtarlar adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bugün muhtarlarımızla bir istişare toplantısı düzenlediler. Muhtarlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Çok verimli geçen bir toplantı oldu. Bölgemizdeki ve mahallelerimizdeki sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında başkanımızla istişarede bulunduk. İlçemiz güzel yatırımlarla buluşuyor. Mahallemizdeki vatandaşlarımız adına da başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bizler hizmet etmeyi kendimize şiar edindik”

Battalgazi’ye en güzel yatırımları götürmek için istişareye önem verdiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu buluşmaları düzenlememizin amacı, Battalgazi’mizi bir adım daha nasıl ileri götürebilirizin istişaresini yapmak. Bu konuda ve sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Her yönüyle bize bir aile olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Muhtarlarımız bizin vatandaşlarımız ile aramızdaki köprü görevini görüyorlar. Mahallelerde bizim gözümüz kulağımız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Daha önce de muhtarlarımız ile her zaman bir araya gelip istişare yapıyorduk. Pandemi nedeniyle askıya almıştık. Pandemi tedbirleri çerçevesinde kurallara uygun bir şekilde yeniden bir araya gelerek, bilgilendirme yapmak istedik. İstişare yaparak, muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Belediyeler genellikle bahar ayı birlikte saha çalışmalarına başlar. Bizlerde sezon öncesi eksiklikleri, istekleri ve ihtiyaçları karşılamak için muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Bu makamlar gelip geçici. Bizler Battalgazi’mize en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı koordineli olarak yürütüyoruz. İlçemize birçok önemli yatırımı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte elimizden ne geliyorsa, hizmet etme noktasında 7 gün 24 saat demeden milletin hizmetkarı olacağız. Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. İnsanlar geçicidir, kalıcı olan makamlardır. İnsanlar bulundukları makamlara değer katmalı” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’mize en güzel yatırımları kazandırıyoruz”

İlçedeki hizmetlerini ilk günkü aşk ve heyecanla sürdürdüklerinin de altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gece-gündüz ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. İlçemizin imar sorununu çözüme kavuşturduk. Battalgazi’de yeni imar yolları ve yol çalışmalarımızda 150 milyonluk yatırımı ilçemize kazandırdık. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanı Sera Park projemiz ile ekonomiye kazandırdık. Eskimalatya’da ki vatandaşlarımız sağlık alanında mağduriyet yaşamaması için hastane yapımı için yer temini sağladık. Yine Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız inşallah önümüzdeki aylarda başlayacak. Kentsel dönüşüm bir memleket için çok ama çok önemlidir. Araç filomuzu genişlettik ve genişletmeye devam ediyoruz. TOKİ’nin Gelincik Tepesi’ne gitmesi için yoğun çaba sarf ettik. Binaların YİBO’nun yan tarafına da yapılması için girişimlerde bulunduk. Çınar Park ile alakalı da oranın tarımsal alandan çıkarılması ile alakalı çalışmalar uzun süre sürdü. İmar çalışmaları bittikten sonra Allah nasip ederse kısa sürede oraya başlayacağız. Beydağı mahallemizde 2 katlı semt kütüphanesini ilçemize kazandırıyoruz. Birlikte başaracağız projemiz ile işsizliği azaltıp, vatandaşlarımıza meslek edindireceğiz. Derme Deresi, bizim bölgemizin prestijli yerlerinden bir tanesi. İnsanların birçok ihtiyacını karşılayabilecek bir şekle dönüştürüyoruz. Sokak sağlıklaştırması çalışmamız kapsamında yeni Cami’den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı’na çekmeye çalışacağız. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirileceğimiz ‘Yüzen Restoran’ projesinin çalışmalarını yapıyoruz. Malumunuz Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81.Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alanın Belediyemize devredilecek. Orada da yeşil alanı bol güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Yıldıztepe ile alakalı projemizi Cumhurbaşkanımıza sunacak aşamaya getirdik. Orda da bölgeye hitap edecek, yaklaşık 450 dönüm içerisinde çok güzel bir projeyi Battalgazi’mize kazandıracağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile etkin bir mücadele ortaya koyarak, bölgeye örnek olduk. İlçemizde 6 bin üzerinde alanın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik, 1 milyonun üzerinde maske dağıtımı yaptık. Bu zorlu sürece rağmen ciddi hizmetleri de hayata geçirdik. Yeni makine alımları olsun, soğuk asfalt şantiyesi kurma, yeni yolların açılması gibi birçok önemli yatırım gerçekleştirdik. Gençlik yatırımlarımız kapsamında milyonluk tesisleri ilçemiz ile buluşturuyoruz. 2 adet gençlik merkezlerimizi, yüzme havuzumuz, kapalı spor salonumuz ve basketbol, spor sahalarımız ile geleceğimiz teminatı gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. 24 Ocak depremi ve pandemi sürecinde Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hayır Çarşımız olarak 40 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Katımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki tüm muhtarlarımızla, toplantılarımız devam edecek” diye konuştu.
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