Battalgazi Belediyesi’nde kameralı denetim dönemi

Zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimi daha güçlü tutmak adına yeni bir uygulamayı hayata geçiren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Zabıta personellerinin şeffaf denetim yapabilmesi ve hizmet kalitesini yükseltmek için kameralı denetim sistemini başlattı.

Battalgazi Belediyesi, denetimlerindeki şeffaflığı ve güven duygusunu arttırmanın yanı sıra hizmet kalitesini de yükseltmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü’nde kameralı denetim sistemini hayata geçirdi. Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, artık görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve uygulamaları kayıt altına alacak. Görüntü ve ses kaydının yanı sıra fotoğraf çekme özelliğine sahip kamera sistemi ile ilçe genelindeki denetimlerde kullanılmaya başlandı. Zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha sağlıklı hale gelmesi hedefiyle yapılan uygulama sayesinde, denetim ve uygulamalar sırasında zabıta memurları ile vatandaşlar arasında yaşanan sorunların, iddiaların ve şikâyetlerin engellenmesi, etkin bir denetleme ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

Kayıtlar silinemiyor ve 180 gün saklanıyor

Mesai saatinin başlamasıyla başlayan kamera sistemi, denetim ve uygulama süresince açık kalıyor. Kayıtlar, göreve çıkan personelce kesinlikle silinemiyor. Görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları, yüksek derecede toz, sıvı ve vandalizm korumasına sahip. İlçenin farklı bölgelerinde gün boyunca denetimlerini sürdüren ekiplere dağıtılan ve gece görüş özelliği de bulunan kameralar HD kalitesinde 8 saat kesintisiz görüntüyü kayıt altına alabiliyor. Battalgazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan kayıtlar ise 180 gün silinmemesi suretiyle arşivlenecek.

Akıllı belediyecilik uygulaması devrede

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, göreve geldikleri ilk günden beri insan odaklı hizmet sunmak amacıyla akıllı belediyecilik uygulamalarını bir bir devreye aldıklarını belirterek, kameraların seyyar satıcılara, esnaflar ve pazar yerlerinin denetimleri dahil her türlü görevde kullanılacağını söyledi. Başkan Güder, “Zabıta mobil kamera sistemi uygulaması ile zabıta ekiplerinin denetimlerini kayıt altına alıyoruz. Zabıta hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, zabıta ile vatandaş ilişkilerinin kontrol edilmesi, denetim sırasında yaşanan gerginlik ve istenmeyen durumların engellenmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi tek hedefimiz. Kamera sistemi ile denetim ve işlemlerin nezaket kuralları içerisinde gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.