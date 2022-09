Battalgazi Belediyesi standına yoğun ilgi

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında bu yıl 5’incisi düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nde Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tüm güzelliklerini İstanbul’da tanıtmak amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından açılan stant yoğun ilgi görüyor.

Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Konfederasyonu (MAKON), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 5’incisinin startı verilen Arslantepe’den Yeditepe’ye temalı Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 22 Eylül Perşembe günü ziyaretçilerine kapılarını açmıştı. 25 Eylül günü sona erecek olan Tanıtım Günleri İstanbul’dan birçok misafiri konuk ederken, etkinlikte en fazla ilgi gören stantların arasında ise Battalgazi Belediyesi’nin açtığı stant oldu. Malatya’nın tarihi ve kültürü başta olmak üzere turistik ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve birçok ürünü ziyaretçilere tanıtılırken, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi’nin güzellikleri tanıtan stant, siyaset, sanat ve spor camiasının yanı sıra birçok vatandaşın ortak buluşma noktası oldu. Tarih başkenti ilçenin tüm güzelliklerinin video ve görsellerle tanıtıldığı standı gezen birçok vatandaş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiği hizmet ve yatırımları da yakından tanıma fırsatı buldu. Standa hayranlıklarını gizleyemeyen misafirle yakından ilgilenen Başkan Güder, vatandaşları Battalgazi’de misafir etmek için davet etti.

Vatandaşlar, Battalgazi’ye hayran kaldı

Tanıtım günlerinde Battalgazi Belediyesi’nin standına hayran kaldığını aktaran Mümine Doğan, “Malatya’nın insanları çok cana yakın ve misafirperverler. Her sene düzenli olarak geliyoruz ve mutlu bir şekilde dönüyoruz. Buraya gelemezsek inanın duramıyoruz. Battalgazi standı en fazla ilgilimizi çeken stant oldu. İsmini her zaman duyuyorduk ama görme fırsatımız olmadı. Buradaki görsellerden gördüğümüz kadarıyla harika bir ilçe. Başkanımız bizleri davet etti. Bir gelip kadim ilçeyi görmek istiyorum. Çünkü gerçekten harika bir yer. Projelerden gördüğüm kadarıyla çalışkanda bir başkanı var. Malatyalılara selam olsun” derken, standı ziyaret eden Hüseyin Doğan isimli vatandaş ise, “Ben aslen Sivaslıyım ama bu tür günler bizi burada birbirimizle kaynaştırıyor. Adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yeniden hatırlıyoruz. Sen Sivas’ı seyret, bende Malatya’yı. Bu güzellik inşallah her zaman böyle devam eder. Tanıtım günlerinde en ilgimi çeken stant ise Battalgazi Belediyesi’nin standı oldu. Battalgazi’de Malatya’nın yarısı olmuş. Keşke Battalgazi’yi yerinde görebilsek. İnşallah göreceğimde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya denildiği zaman akla ilk olarak Battalgazi ilçesinin geldiğine dikkat çeken İbrahim Porgalı, “Battalgazi Belediyesi’nin standı çok güzel. Malatya’yı çok iyi tanıtıyorlar. Malatya denildiği zaman akla ilk Battalgazi geliyor. Bu anlamda Osman Güder başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Battalgazi’de çok güzel işler başarıyor. Tebrik ediyorum. Hayranlıkla takip ediyoruz” dedi.

Sevil Porgalı ise “Ben eşimden dolayı zaten Battalgaziliyim. Bugünde İstanbul’daki tanıtım günlerinde açılan standı geziyorum. Battalgazi kendi sınırlarını aştı. Dünyada tanınıyor artık. Hizmet anlamında da diğer belediyeleri geride bırakıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.