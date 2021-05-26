Battalgazi Belediyesi ‘rulo çim üretim tesisi’ kurdu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ilçedeki park ve yeşil alanların çim ihtiyaçlarını karşılamak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 22 bin metrekare alan üzerine Rulo Çim Üretim Tesisi kuruldu.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçedeki park ve yeşil alanların çim ihtiyacını karşılamak için Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerinde Rulo Çim Üretim tesisi kurdu. 22 bin metrekare alan üzerine kurulan Üretim Tesisi’nde su tüketimi daha az ve kuraklığa dayanıklı Zoysia ve St. Augustine çimi üretiliyor. Rulo Çim Üretim Tesisi’nde yetiştirdiği çim ile hem kendi çim ihtiyacını karşılayacak, hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak. Üretimi yapılan çimler belediyenin yeşil alan, orta refüj, sabit ve yeni kurulacak olan parklarda uygulanan projelerde kullanılacak.

“Battalgazi’mizi daha da güzelleştireceğiz”

Battalgazi’nin güzelliğine güzellik katacak çalışmalara imza attıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yeni bir çalışmayı daha yerinde inceliyoruz. Battalgazi’mizin her bir yanı, ayrı ayrı cennet bahçesi. Battalgazi’mizin tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir yanında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki üzerinde kurduğu Özel Sera alanında üretimini gerçekleştirdiğimiz süs bitkilerinin dikimini gerçekleştirirken, diğer yandan 22 bin metrekare alan üzerine Rulo Çim Üretim Tesisinin kurumunu gerçekleştirdik. Üreteceğimiz çimleri, yeni açtığımız ve yenileme yapmış olduğumuz parklarımızla buluşturacağız. Bu şeklide ilçemizin güzelleşmesine büyük katkı sağlıyoruz. Bir yandan ilçemizin güzelleşmesine katkı sağlarken, diğer yandan da belediyemizin bütçesine katkı sağlıyoruz. Hakikaten arkadaşlarımız yoğun bir çalışma örneği gösteriyorlar. Battalgazi’miz zaten yeşil bir ilçemiz. Ancak yeşilin az olduğu alanlarımızda da çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.