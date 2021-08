Battalgazi Belediyesi personellerine farkındalık semineri

Battalgazi Belediyesi personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından eğitim semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitimi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Battalgazi Belediyesi ve Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliği ile Battalgazi Belediyesi’nde görevli personellere “Afet Farkındalık Eğitimi” konulu seminer düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in de katıldığı seminerde deprem, yangın, sel, heyelan, fırtına, hortum, çığ gibi afetlere karşı alınması gereken önlemler ile afet anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde özellikle alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine dikkat çekilerek, ‘Afet ve Acil Durum Çantası’nın da olası afet durumu öncesinde hazırlanması gerektiğine değinildi.

“Doğal afetlerde tedbir çok ama çok önemlidir”

Malatya’da eğitimlere aralıksız devam ettiklerine vurgu yapan Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, “İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla 2021 yılının Afet Eğitim ve Farkındalık yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte eğitim seferberliğimize Ocak ayından itibaren devam ediyoruz. Malumunuz ciddi risklerle karşı karşıya olan bir coğrafyada bulunuyoruz. Afetler ortadan kaldırılacak ya da önlenebilecek şeyler değildir. Fakat tedbir alındığında bu doğal felaketlerin etkilerinin çok ciddi düzeyde azaltılabilecek olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Biz bu bilinçlendirmeleri aile, okullar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapmadığımız sürece, AFAD olarak tek başımıza bunun üstesinden gelemeyiz. Bize sunulan bu katkı ve destekten ötürü Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tür farkındalıkların her yerinde varız”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Doğal afetler esnasında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatıyla 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi sebebiyle kendisine şükranlarımı sunuyorum. İçinde bulunduğumuz yıl Afet Farkındalık Yılı. Deprem, sel, heyelan, yangın ve diğer birçok afet türlerine karşı toplumumuz tedbirli olmalıdır. Malumunuz 2020 yılında Malatya’da bir deprem yaşadık. O deprem anında neler yapmamız gerektiğini birçok insanımız eminin bilmiyordu. Öncelikle bu tür doğal afetlerde ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Afetlerden önce tedbirlerimizi almalıyız. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Gerek kamu kurumlarımız gerekse vatandaşlarımız olarak bu afetlere hazırlıklı olmamız lazım ki bu afetlerden en az zararla çıkabilelim. Malatya’mızda bu tür farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesinde her zaman öncü olan bir belediyeyiz. İl Müdürümüz bu eğitimi gündeme getirdiğinde Battalgazi Belediyesi olarak ‘böyle bir fakındalığın her yerinde biz varız’ dedik. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitimlerimize aralıksız şekilde devam etmeliyiz” dedi.