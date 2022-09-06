Battalgazi Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı tamamlandı

Malatya Battalgazi Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yapılan toplantıda Güder’e yol ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanma yetkisi verildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı ikinci birleşimi Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirildi. Toplamda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda yol ve asfalt işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanması için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verildi. Başkan Güder, “2 ay içerisinde yaklaşık 60 kilometre ikinci sathi kaplama, 40 kilometre ise birinci sathi kaplama yaptık. Bundan sonrada yapmaya inşallah devam edeceğiz. Biliyorsunuz bitüm fiyatlarında ciddi oranda artış oldu. Dolayısıyla bu şuan hizmeti götürebilmemiz için düşük faizli İller Bankası’ndan kredi taleplerimiz oluyor. Bunun için de meclisin yetkisi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını 3 Ekim Pazartesi günü saat: 15.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.