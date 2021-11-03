Battalgazi Belediye Meclisi, 11 gündem maddesini görüştü

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısının 1.birleşim 1.oturumunda bir araya gelerek 11 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Kasım ayı Olağan toplantısı 1.oturum 1.birleşimi, Başkan Vekili Abuzer Altın’ın başkanlığında Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak Ekim ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 11 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısının 1.birleşiminde, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ise ilgili komisyona havale edildi. Gündem maddeleri arasında bulunan Eskimalatya-Meydanbaşı Mahallesi’nde, koruma amaçlı imar planı içerisinde, özel proje alanında yer alan Kervansaray, Eski Hükümet Konağı ve Kent Meydanını kapsayan alanla alakalı 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı imar planı onaylama yetkisinin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Öğrenciler meclis toplantısını takip etti

Bu arada, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3.sınıf öğrencileri, ders kapsamında Battalgazi Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısını takip etti. Toplantının ardından Battalgazi Belediyesi hizmet binasını gezen öğrencilere, Başkan Vekili Abuzer Altın hediye takdiminde bulundu.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2.birleşimin 1.oturumu için 5 Kasım Cuma günü saat 14.00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.