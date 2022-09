Baştürk, Şire Pazarı ve Toptancılar Sitesi esnaflarıyla buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk, Şire Pazarı ve Toptancılar Sitesi ’ni ziyaret etti.

2 Ekim’de yapılacak olan seçimlere "Mavi" pusulayla katılacak olan Akif Baştürk, Şire pazarını tek tek gezerek esnaflarla ve üreticilerle bir araya geldi. Esnafların ve üreticilerin sorunlarını dinleyerek taleplerini not alan Baştürk’e Şire pazarında ilginin yoğun olduğu bildirildi.

"Kayısı, Malatya ihracatının yüzde 80’ini oluşturuyor"

Görevlerinin büyük bir ticaret hacmine sahip olan kayısıyı her manada değerli hale getirmek olduğuna vurgu yapan Baştürk, “Bugün Malatya ticaretinin ve ihracatının merkezi olan Şire pazarını geziyoruz. Bildiğiniz gibi kayısı Malatya ihracatının yüzde 80’ini oluşturuyor. Yaklaşık dört yüz milyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazar, Malatya esnafı, tüccarı, çiftçisi ve daha birçok kişiye bir gelir sağlıyor ve bu manada ciddi bir gelirden söz edebiliriz. Tabi ki bu durumdan her kes payına düşeni alıyor. Bizlerin görevi de burada bu kadar büyük ticaret hacmine sahip olan bir pazarı ve ürünü her manada değerli hale getirmek ve korumak. İnşallah bunu da esnafımızla beraber el ele yapacağız” dedi.

“Akif Bey Malatya’mız için bir fırsat”

Akif Baştürk’e iyi dilekler temennisinde bulunan Şire pazarı sakinleri de “Çıktıkları bu yolda Allah yardımcıları olsun. Akif Bey’in Malatya’mız için bir fırsat olduğuna inanıyoruz. İnşallah Malatya bu fırsatı değerlendirir” şeklinde konuştular. Baştürk’ün Şire Pazarından sonraki durağı ise Toptancılar Sitesi oldu. Burada da esnaflar tarafından sıcak karşılanan Baştürk, sorunları dinledi göreve gelmeleri durumunda çözüm için ekip ruhu ile hareket ederek çalışacakları sözünü verdi.