Baştürk: “Bu seçim Malatya’nın geleceğinin yarışıdır”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk, yapı firmalarını ziyarette, “Bu seçim Malatya’nın geleceğinin yarışıdır” dedi.

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, Yeşiltepe Sanayi Bölgesinde yapı firmalarıyla bir araya geldi.

Akif Baştürk, 2 Ekim’ de gerçekleşecek olan MTSO seçimlerine bir hafta kala çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeşiltepe sanayi bölgesinde yapı firmalarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Baştürk, kahvaltı sonrası tek tek firmaları gezerek sorunları dinledi ve desteklerini istedi.

“Bu yola kendi menfaatlerimiz için çıkmadık”

Seçim sürecinin TSO seçimlerinden çıkarak menfaat ilişkisine yöneldiğini iddia eden Baştürk, “Biz burada Malatya’ya hizmet verebilmek için yola çıktık. Malatya’ya nasıl hizmet verebiliriz sorusuyla çıktık. Malatya’nın hak ettiği yerde olabilmesi için sizlerin menfaatleri, ticaretinizin gelişmesi ve nihayetinde Malatya’mızın gelişmesi için yola çıktık. Bugün burada samimiyetle söyleyebilirim ki kendi menfaatlerimiz için biz bu yola çıkmadık. Ancak bu seçim sürecinde siz firmalarımızın da gözlemlediği gibi olaylar TSO seçimleri olmaktan çıktı ve farklı bir boyut kazanmaya başladı. Biz seçim sürecinin başından beri TSO’nın başkanlığı ve Malatya’nın menfaatini düşünerek hareket ettik. Ancak seçim süreci öyle bir hale geldi ki, Malatya’yı gerçekten sevenlerle, menfaatleri uğruna savaşanların seçimi haline geldi. Siz değerli seçmenlerimizin olayları değerlendirirken bu gözle değerlendirmenizi ve yaklaşmanızı diliyorum. Malatya geleceğimiz olan çocuklarımız için önemli bir şehir ve biz bu seçimlerde geleceğimizi riske atmadan farkla bu seçimlerden galip çıkmalıyız” dedi.

“Bu yarış şahsımın değil Malatya’nın yarışıdır”

Seçim sürecinin şahsi değil Malatya’nın geleceğinin yarışı olduğuna da vurgu yapan Akif Baştürk, “Özellikle söylemeliyim ki bu yarış şahsımın değil Malatya’nın yarışıdır. Malatya’nın geleceğinin yarışıdır. Bu yüzden tüm seçmenlerimizin son bir hafta kala ellerinden gelen tüm gayreti göstermelerini rica ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi biz bu şehrin menfaatlerinin peşinde koşanların, menfaatleri için hareket edenleri ve siyasi çıkarları için hareket edenlerin elinden alıp şehrimizi büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Biz bu duygu ve düşüncelerle hareket ediyoruz ve umuyoruz ki sizlerde bu şekilde hareket edeceksiniz. Malatya’mızı korumak ve kollamak zorundayız. Elimizden gelen her şeyi yapmak bizlerin borcu ve ben aday olarak şahsım adına bu borcu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki süreç de siz Malatyalılarımızın takdiri ile gerçekleşecek. Benim sizlerden ricam bu seçimleri küçümsemeden ciddi manada hepimizin geleceği için karar vermeniz” şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrası sanayi bölgesinde yapı firmalarını tek tek ziyaret eden Baştürk, burada firma sahipleri tarafından samimi bir şekilde ağırlandı.