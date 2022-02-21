Basketbol’da kupalar sahibini buldu

Malatya’da Yerel Lig Basketbol il şampiyonası müsabakaları sona erdi.

15 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve 20 Şubat günü geç saatlerde sona eren Basketbol Yerel Lig Müsabakaları çekişmeli geçti. 6 Kategori 26 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda şampiyonlar belirlendi.

Tecde Spor Salonunda gerçekleşen final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

Yerel Lig Basketbol il şampiyonası müsabakaları sonunda, U 18 Erkeklerde, Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Maraton Spor Kulübü üçüncü ve Malatya Sportif Basketbol Spor Kulübü dördüncü oldu.

U 18 Kadınlar da Tempo Spor Kulübü birinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (A) takımı ikinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (B) takımı üçüncü ve Beydağı Gençlik ve Spor Kulübü dördüncü oldu.

U 16 Erkekler de Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü (A) takımı birinci, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Malatya Sportif Basketbol Spor Kulübü üçüncü ve Maraton Spor Kulübü dördüncü oldu.

U 16 Kadınlar da Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (A) takımı birinci, Tempo Spor Kulübü ikinci Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü (B) takımı üçüncü ve Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü dördüncü oldu.

U 14 Erkekler de Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Malatya Dev Adam Basketbol Spor Kulübü ikinci Maraton Spor Kulübü üçüncü ve Malatya Sportif Basketbol Spor Kulübü dördüncü oldu.

Büyük Erkeklerde ise Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (B) takımı birinci, Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (A) takımı ikinci, 1932 Malatya Gücü Spor Kulübü üçüncü ve Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü dördüncü oldu.