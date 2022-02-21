Basket topuna Türkiye yarı finali için vurulacak

Malatya’da Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonası 22 Şubat’ta başlayacak. 10 ilden 220 sporcu, Basket topuna Türkiye yarı finali için vuracak.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, 22 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Malatya merkez kapalı spor salonunda gerçekleşecek olan U16 Erkekler Bölge Şampiyonasının teknik toplantısı yapıldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan teknik toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri Tuba Yurtseven, Yalçın Dede ve takım antrenörleri katıldı.

Teknik toplantıdan sonra kura çekimi yapıldı. Basketbol U16 Erkekler Bölge Şampiyonasına 10 İlden 14 takım ve yaklaşık 220 sporcu katılacak. 5 gün sürecek şampiyona müsabakaları sonrasında, Türkiye yarı final müsabakasına katılacak takımlar belirlenecek.