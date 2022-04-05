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Başkan Zelyurt’tan vatandaşlarla iftar
Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Çat kapı yaparak vatandaşlar ile iftar yapıyor.
MALATYA 05.04.2022, 15:38
Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Çat kapı yaparak vatandaşlar ile iftar yapıyor.
Doğanşehir’de Ramazan ayı farklı bir atmosferde yaşanıyor. Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un çat kapı iftar ziyaretleri vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve Söğüt Mahalle Başkanları ile birlikte Doğanşehir Söğüt Mahallesinde İbrahim Çiçek ve ailesine iftarda misafir oldular. Başkan Zelyurt daha sonra Söğüt Mahallesi’nde SMA hastası Aslı Çiçek bebeği ve ailesini ziyaret etti. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "Aslı Çiçek kızımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Allah güzel kızımıza şifa versin" dedi.