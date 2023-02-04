Başkan Zelyurt’tan gönül belediyeciliği vurgusu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yoğun bir kar yağışı sonrası, ilçe genelinde karla mücadelede yol açma, tuzlama çalışmalarını fedakarca gerçekleştiren personellerle bir araya gelen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, gönül belediyeciliği vurgusu yaptı.

Belediye Park Restaurant’da personellerle bir araya gelen Zelyurt, yoğun kar yağışı nedeniyle sahada büyük emekler sarf eden personellere konuştu. Zelyurt, “Karla mücadele eden tüm personelimi tebrik ediyorum. Gönül Belediyeciliğinde gönülden yapılan hizmetin karşılığını hepimiz dualarla aldık” ifadelerini kullandı. Zelyurt, " İlçemiz’ de yaşanan kar yağışı sonrası karla mücadelede etkin ve hızlı bir şekilde müdahale eden Belediyemiz personelleri ile bir araya geldik. Yaptıkları karla mücadele çalışmalarından dolayı emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.