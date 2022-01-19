Başkan Zelyurt, kar çalışmalarını denetledi

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde de kar etkili oluyor. Doğanşehir Belediyesi ekipleri, kar ile mücadeleye devam ediyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar çalışmalarını denetledi.

Doğanşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar yağışının ardından tüm araç ve gereçler ile kar ile mücadeleye devam ediyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçe merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyerek karlı yolları açan ekipleri denetledi ve kolaylıklar diledi. Başkan Durali Zelyurt yaptığı açıklamada, "İlçemiz ana arter yollar açılmaya devam ediyor. Bir yandan yeniden kapanan yollar, acil hastalar ve kayan araçlardan dolayı sokak aralarında gecikme yaşanmaktadır. Hemşerilerimizin hoş görüsüne sığınarak en kısa sürede sokak aralarındaki kar ile mücadelemizi tamamlayacağız" dedi.