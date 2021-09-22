Başkan Sülük: ”Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar’ın yaptığı ziyarette konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, belediyeyi ziyaret edenlere yaptığı konuşmada, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindeki heyetle birlikte Pütürge Belediyesini ziyaret etti. Kaçar, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve belediye meclis üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, hazırlamış olduğu sunum ile ilçeye yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Sülük, yaptığı hizmetleri sıralayarak, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” ifadelerini kullandı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını dile getiren Sülük, çalışmaları anlattı.