Başkan Sülük: “Pütürge’de istihdam anlamında önemli projeleri hayata geçirdik”

Malatya’nın Pütürge İlçesi Belediye Başkanı Mikail Sülük, İstanbul’da hemşerileri ile bir araya gelerek, istihdam anlamında ilçede önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade edip, dernek başkanlarından Pütürge’ye geri dönüş için destek istedi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, İstanbul’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile bir araya geldi. Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına STK temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Sülük, gerçekleşen toplantıda istihdam anlamında ilçede önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, dernek başkanlarından Pütürge’ye geri dönüş için destek istedi. Sülük konuşmasında, “İstihdamdan barınmaya, tarımdan üretim tesislerine kısacası her alanda Pütürge’mizi kalkındırmak için önemli projeleri hayata geçirdik, bunlardan biri olan tekstil kent projesinin ihalesini yaptık ve inşaat çalışmalarına başladık 2022 yılı 7. Ayında bitecek olan tekstil kentte 500 kişi istihdam edeceğiz, adeta yeniden bir ilçe inşa ediyoruz” dedi

Toplantıya katılan dernek başkanları ilçeye kazandırılan projelerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Sivil toplum kuruluşları olarak har zaman Belediye Başkanımız Mikail Sülük’ün yanında ve destekçisi olacağız” ifadelerini kullandılar.