Başkan Sülük, Ankara milletvekilleri ile sahada incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya’nın Pütürge ilçesinde saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Can kaybının olmadığı ancak hasarın büyük olduğu ilçeyi ziyaret eden milletvekilleri bölgedeki vatandaşların taleplerini dinledi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının gidermek için çalışmalar sürüyor. Depremlerden etkilenen Malatya’nın Pütürge ilçesini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Nevzat Ceylan ve Ak parti ilçe başkanı Bülent Karayılan Belediye Başkanı Mikail Sülük ile bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Depremin vurduğu Pütürge ilçesinde incelemelerde bulunan Ankara Milletvekili Nevzat Ceyhan, “Ülkemiz büyük bir felaket yaşıyor. Bulunduğumuz bölgede yıkılan binalar var can kaybı olmaması büyük tesellimiz. Devletimiz süratli bir şekilde müdahil oldu. Belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz olarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye geldik. Vekillerimizle birlikte Malatya’nın ilçelerini ve köylerini adım adım geziyoruz. Vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek çözüme kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz yaraları kısa sürede saracaktır” dedi.

Milletvekili Asuman Erdoğan ise “Milletimizin yanında olmak için geldik. Devletimizin desteğini daha kuvvetli bir şekilde milletimize ulaşması için geldik. Pütürge’de hasarlı evlerimiz var ama can kaybımız yok. Hasarlı binalarımızı da vatandaşlarımızı mağdur etmeden yeniden yapılması için bütün hazırlıklar yapılıyor” şeklinde konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de “ Yaşanan depremlerde Pütürge’de can kaybı yok ancak depremlerde yıkılan veya hasar alan evlerimiz oldu. Ankara milletvekillerimiz geldiler bazı bölgeleri geziyoruz. Vatandaşların ihtiyaçları varsa anında müdahale ediyoruz. Türkiye’de her eve giren acı bütün Pütürgelilerin evinde yaşanıyor. Bütün milletimize geçmiş olsun” diye konuştu.