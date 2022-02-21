Başkan Sadıkoğlu’ndan sertifikalı fidan vurgusu

Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe’yi ziyaret eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Doğru ve kaliteli tarım için sertifikalı fidan büyük önem taşıyor” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanlığı görevine yeniden seçilen Abuzer Yumrutepe’yi Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’nde ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Sadıkoğlu ile birlikte Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Ömer Dinç, Meclis Üyesi Oğuz Alkan ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan da yer aldı.

“Üreticilerimiz sertifikalı fidan tercih etmeli”

Yumrutepe’ye yeni dönemde başarılar dileyen Başkan Sadıkoğlu, “Fidancılar Kooperatifinin kurulmasında büyük emeği olan Abuzer Yumrutepe ağabeyimiz yapılan son genel kurulda yeniden kooperatifin başkanlığına seçilmiştir. Abuzer başkanımızın kooperatif üyeleriyle yeni dönemde daha başarılı ve sektöre faydalı işler yağacağına inanıyoruz. Fidancılar Kooperatifi üyelerinin gayretleriyle ilimiz yeni bir siteye kavuştu. Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi tüm sektör temsilcilerine hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya’mız tarım potansiyeli yüksek bir il. Özellikle kayısı üretimi açısında fidan önemli. İlimizde yetiştirilen ürünlerin kalitesini fidanın kalitesi belirliyor. Üreticilerimiz sertifikalı fidanları tercih etmeli. Bazı devlet desteklerinden faydalanmak için sertifikalı fidanlarla üretim yapma şartının olduğunu biliyoruz. Bu yüzden fidancılarımızın hassas davranıp, kaliteli ve sertifikalı fidanları üreticiye sunması gerekiyor. Burada bulunan esnaflarımızın bu konuda gerekli gayreti gösterdiğine inanıyoruz. Malatya’mızda fidancılık hızlı bir şekilde ilerliyor. Yeni kurulan bu site

sayesinde hem fidancılık hem de peyzajcılık sektörü daha da kaliteli işlere imza atacaklar. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Oğuzhan başkanımız her sorunumuzla ilgileniyor”

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, “Değerli başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun ziyareti bizleri memnun etti. Sektörümüzle ilgili her hangi bir sorunumuz olduğunda kendisine ilettiğimizde anında ilgileniyor. Böyle bir siteye ihtiyacımız vardı, emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.