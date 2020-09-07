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Başkan Sadıkoğlu’ndan korona virüs çağrısı

BAŞKAN SADIKOĞLU: “YENİ HASTANE HIZLICA TAMAMLANARAK SALGINLA MÜCADELEYE DAHİL EDİLMELİ”

MALATYA 07.09.2020, 15:44
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Başkan Sadıkoğlu’ndan korona virüs çağrısı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya’da artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilimizde bulunan hastanelere ek olarak Battalgazi Devlet Hastanesi hızlıca tamamlanarak mücadeleye dahil edilmeli” dedi.

Malatya’da korona virüs vaka sayısının gözle görülür bir şekilde artış gösterdiğini yaptığı açıklama ile ifade eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Çin’in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sağlık, sosyal ve ekonomik yaşamı temelden sarstı. Mayıs ayı itibariyle binlerce cana mal olan salgın ikinci pik noktasına ulaştı. Pandemi tehdidi her geçen gün artıyor. Malatya’da Mart ayında hafif düzeyde seyreden salgın, 1 Haziran sonrası yükselişe geçti. Temmuz ayından itibaren yasaklarında kalkması ile ilimizde vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı” şeklinde konuştu.

“Hastanelerimiz yoğun mesai harcıyor”

Malatya’daki hastanelerin salgınla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilimizdeki hastanelerin yoğun bir mesai harcadığının farkındayız. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde enfekte hastaların yoğunluğu nedeniyle normal hastalar bu hastanemize gitmekten çekinir halde. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TÖTM) salgınla mücadelede sadece Malatya’ya hizmet etmiyor. TÖTM’de Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli’den gelen koronavirüs numuneleri de test ediliyor. İlimiz merkezinde bulunan hastaneler pandemi sürecinde bu denli yoğunluk yaşarken, yeni bir hastaneye acil bir şekilde ihtiyaç olduğu gün gibi ortaya çıkıyor” dedi.

“Battalgazi Devlet Hastanesi’nin yapımı hızlandırılmalı”

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin inşaatının hızlı bir şekilde tamamlanmasını umut ettiklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Salgın nedeniyle mevcut hastanelerin hizmet koşullarının oldukça zorlaştığı bir dönemde inşaatı devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi’nin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. 300 yataklı olarak inşa edilen hastanenin ödeneğinin hızlandırılarak tamamlanması ve bir an önce hasta kabulüne başlaması gerekiyor. Bu konuda umutluyuz. İlimizde her gün yeni pozitif vakalara şahit oluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarında ilimiz Malatya’nın riskli iller arasında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın ‘Maske-Mesafe-Hijyen’ kurallarına azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aksi durumda vaka sayısında artış kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Şehir hastaneleri 45 günde tamamladı”

Pandemi sürecinde şehir hastanelerinin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi:

“Devletimizin salgınla mücadele sürecinde sağlık hizmetlerini en üst noktaya çıkardığını yakından takip ediyoruz. Devasa şehir hastanelerinin özellikle pandemiyle mücadelede aktif rol alabilmesi için 45 günde tamamlandığını gördük. Bu durum elbette hepimizi gururlandırdı. Malatya’da kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin de diğer şehir hastaneleri gibi acil bir şekilde tamamlanıp ilimizde salgınla mücadeleye katkı sunmasını bekliyoruz. Devletimiz ekonomik olarak bu güce sahiptir. Bu süreçte ilimizin STK’larının, yerel yöneticilerin ve siyasilerin gerekli tüm katkıyı sunacaklarından eminiz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize ne düşüyorsa elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin faaliyet girmesinin ekonomik açıdan da Malatya’ya katkı sunacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Hastanenin hasta kabulüne başlaması ilimizin ekonomisine de önemli bir katkı sunacaktır. İstihdam edilecek personeliyle, yapacağı malzeme alımlarıyla ciddi bir ekonomik hareketlilik oluşacaktır. Pandemi dolayısıyla ekonomimizde yaşanan sıkıntılı sürece olumlu katkı sunulacaktır. Hem sağlık açısından hem de ilimizin ekonomisi açısından Battalgazi Devlet Hastanesi’nin hızlı bir şekilde faaliyete girmesini umut ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

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