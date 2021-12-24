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Başkan Sadıkoğlu’ndan EximBank talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı açıklamada, “Malatya’daki ihracatçılarımızın önünü açmak, bölgesinde avantajlı konuma getirmek ve rekabette bir adım öne taşımak için Türk EximBank’ın Malatya’ya şube açması talebimizi ilettik” dedi.

MALATYA 24.12.2021, 10:43
Başkan Sadıkoğlu’ndan EximBank talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyarette yaptığı açıklamada, “Malatya’daki ihracatçılarımızın önünü açmak, bölgesinde avantajlı konuma getirmek ve rekabette bir adım öne taşımak için Türk EximBank’ın Malatya’ya şube açması talebimizi ilettik” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türk EximBank Genel Müdürü Ali Güney ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ ile bir araya gelerek Malatya’ya Türk EximBank şubesi açılması talebini iletti.

Toplantının oldukça olumlu geçtiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Şehrimiz ihracatçısının uluslararası yeni pazarlara açılması ve finansmana erişimi noktasında ciddi önem atfettiğimiz Türk EximBank’ın ilimize şube açması konusunu en yakın sürede neticelendirmek için gayretlerimiz sürecek. Türk EximBank Genel Müdürü Sayın Güney ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Altındağ’a ilgileri ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“İhracat yapan firma sayımız her geçen gün artıyor”

Başkan Sadıkoğlu, “Bir ilin ve ülkenin kalkınmasına katkı veren en önemli saç ayaklarından birisi ihracattır. Ülkemizle paralel, Malatya’mızda da son birkaç aydır Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ihracat gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 47 milyon 123 bin dolar ihracat ile tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştiren 11 il arasına girdik. İlimizin ihracat rakamlarını arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana nitelikli firmalara yaptığımız yer tahsisleri ile 3 yılda ek 17 bin istihdamın önünü açtık. Malatya’mızda ihracat yapan firma sayımız her geçen gün artıyor. Yatırım yapan firmalarımızı ilgilendiren her işte olduğu gibi ihracatta da finansman çok önemli. Bu alanda en güçlü iş ortağımız da Türk Eximbank’tır. İlimize yatırım yapacak yeni ihracatçı firmalarımızın ve mevcut firmalarımızın desteklenebilmesi, bilgi ve finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesi için Türk Eximbank’ın Malatya’ya şube açmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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