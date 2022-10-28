Başkan Sadıkoğlu’ndan 29 Ekim kutlaması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimizin 99. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmak zorundadır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Milletimizin ortak iradesiyle, hep beraber, el ele gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin son noktası olan Cumhuriyet, bugün bizlere her zamankinden daha fazla güç ve azim vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti zor şartlarda, mücadeleyle, emekle kurulmuştur. Dün olduğu gibi bugün de iyi ve kötü günde bir arada olan milletimiz aştığı tüm zorluklarla ve karşısına çıkan engellerle yaptığı mücadelesiyle yarınlara emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, üyelerimizin ve tüm hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.