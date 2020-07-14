Başkan Sadıkoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında, "Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye karşı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O gece gösterdi ki ülkemizin geldiği noktada esaret altına alınması söz konusu değildir. Bundan sonra insanların hürriyetine kast etmek kolay olmayacaktır. Türk milleti yeri geldiğinde esaret altına alınmaktansa ölmeyi, vatanı için şehit olmayı tercih eder. Bunun en bariz örneği 15 Temmuz’da yaşanmıştır. Bugüne kadar yürekleri ile destan yazan milletimiz 15 Temmuz gecesi de canına, malına ve vatanına kasteden hain ve alçakça saldırıya karşı yüreğini ortaya koyarak darbe girişimini geri püskürtmüş, destanın yürekle yazıldığını göstermişti" ifadelerini kullandı

“Demokrasi mücadelesi geri gitmeyecektir”

Demokrasiyle birlikte ülke ekonomisinin de önünün açık olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Ülkemiz geçmişinde yaşanan birçok darbeler ve darbe girişimleri dolayısıyla bugün geldiği noktaya geç ulaşmıştır. Artık darbeler ülkesi konumundan sıyrılan ülkemizde demokrasi mücadelemiz kararlılığımız ve azmimizle devam edecektir. Demokrasiyle birlikte ülkemizin ekonomisinin, üretiminin ve ihracatının önü açık olacaktır. İş dünyası olarak bizler, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir azimle ve heyecanla çalışıyor, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına mücadele ediyoruz. Üretiyoruz, ihracat gerçekleştiriyoruz, istihdama katkıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Sadıkoğlu’nun mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yılında bir kez daha demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ederim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle o kara gecede vatanı uğruna şehit düşen 251 vatandaşımızı rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum” ifadeleri yer aldı.