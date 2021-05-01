Başkan Sadıkoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Emekleri, gayretleri ve döktükleri alın teri ile üretim ve kalkınmanın en önemli unsuru olan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında, “Ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi, ekonomimizin sağlam bir temel üzerinde olmasına bağlıdır. Ekonomimizin temeli ve en önemli dinamikleri üretimin merkezinde yer alan işçi kardeşlerimizdir. Bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ülke olarak hedeflerimize emekçi-girişimci dayanışmasıyla ulaşacağımızın bilincindeyiz. Çalışanlarımızın, pandemiye ve her türlü zorluğa rağmen gösterdiği örnek mücadele altın değerindedir ve takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, sevdikleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler geçirmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.