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Başkan Sadıkoğlu’na oto galericilerinden teşekkür plaketi

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi tarafından düzenlenen toplantıda, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi

MALATYA 10.05.2022, 12:20
Başkan Sadıkoğlu’na oto galericilerinden teşekkür plaketi

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi tarafından düzenlenen toplantıda, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi

MTSO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi tarafından düzenlenen kahvaltı toplantıda galerici esnafıyla bir araya geldi.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi’nde düzenlenen toplantıyla, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Celal Abbas Karaduman, Mehmet Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Çelebi, Özcan Dündar, Cumali Karahan, Selim Gültekin, Mesut Özdemir, Ömer Dinç, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın, kooperatif yönetimi ve Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafları katıldı.

“Sadece ilimize değil bölgemize de hitap ediyor”

17 yıldır Malatya’da hizmet veren Yeşiltepe Galericiler Sitesi’nin şehir ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “2005 yılında kurulan Yeşiltepe Galericiler Sitesinin sadece ilimize değil bölgemize hitap eden bir misyonu var. Burada bulunan 185 firmanın hepsi birbirinden önemli işler yapıyor. Ben buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Otomobil alım satım işlerini galericiler sitelerimizden yaparlarsa herhangi bir sorun yaşamazlar. Çünkü burada bulunan esnaflarımızın satış yetki belgeleri var, maliye kayıtları var, vergi ödüyorlar. Galericileri sitesi dışında yapılan ayaküstü satışlarda bir takım sıkıntılar yaşandığını duyuyoruz. Halkımızın daha dikkatli olması gerekiyor. 7 yıldır büyük bir özveriyle görev yapan Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın’a da teşekkür ediyorum. Sizlerin sorunlarını bizlere taşıma noktasında, gerekse sitenizin taleplerini şehrin dinamiklerinin gündemine taşıma noktasında gayret gösteriyor. Bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da belirmek isterim” dedi.

“Mağduriyetler giderilmeli”

Ocak ayında yaşanan kar yağışında çöken sundurmalar sonrası meydana gelen maddi ve manevi mağduriyetleri yeniden gündemine alan Başkan Sadıkoğlu, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak tarihinde Yeşiltepe Galericiler Sitemizde sundurma çökmeleri meydana gelmişti. O gün de site esnafımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Şehrimizin farklı noktalarında bulunan bazı depoların, halı sahaların da çatılarında çökmeler meydana gelmişti. O gün de mağduriyetin giderilmesi için ilgili yerlere çağrılarda bulunmuştuk, aynı çağrımızı yineliyoruz. Çünkü şu ana kadar ilgili kurumların gerekli adımları atmadığını görüyoruz. Mağdur olan işletmelerin bugün yanında olunmayacaksa ne zaman olunacak onu da merak ediyoruz. Bu konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum” diye konuştu.

“Oğuzhan başkanımız her zaman yanımızda”

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın da şunları söyledi:

“Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız her zaman site esnafımızın yanındadır. Ne zaman bir sıkıntımız olsa ve kendisine iletsek çözümü için gerekli desteği sunuyor. Şahsım ve site esnafımız adına Oğuzhan Başkanımıza şükranlarımı ve teşekkürlerimiz sunuyorum. Başkanımızın bugün olduğu gibi yarın da yanındayız.”

Teşekkür plaketi takdim edildi

Yapılan konuşmaların ardından Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, Yeşiltepe Galericiler Sitesi’ne katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. MTSO Yönetim Kurulu Üyelerine de teşekkür plaketleri takdim edildi. Toplantının ardından Başkan Sadıkoğlu ve beraberindekiler, site esnaflarını iş yerinde ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

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